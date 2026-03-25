Entregaron más de 400 hectáreas de tierra a mujeres campesinas en el Magdalena

Más de 400 hectáreas de tierra fueron entregadas a mujeres campesinas en distintos municipios del Magdalena, en uno de los avances más significativos de la Reforma Agraria en el departamento.

La entrega, liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), beneficia a mujeres rurales, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, quienes ahora contarán con propiedad formal para desarrollar sus proyectos productivos y garantizar el sustento de sus familias.

Esta entrega busca no solo reconocer el papel de las mujeres en el campo, sino también avanzar en la seguridad jurídica sobre la tierra, una deuda histórica en regiones afectadas por el despojo y la violencia.

En municipios como Sabanas de San Ángel y Pijiño del Carmen, comunidades campesinas han comenzado a recuperar el acceso a predios donde durante años enfrentaron desplazamiento forzado y la ruptura del tejido social.



Este proceso se da en paralelo a la formalización de 1.800 hectáreas adicionales en el Magdalena, dentro de una estrategia más amplia para reorganizar la propiedad rural en el departamento.

Actualmente, el territorio cuenta con 30 comités de Reforma Agraria, espacios en los que participan activamente 192 mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes intervienen en la toma de decisiones sobre el uso y futuro de la tierra.

Para las beneficiarias, la entrega representa una oportunidad para reconstruir sus vidas. Tener un título de propiedad no solo les da estabilidad, sino también la posibilidad de sembrar, producir y permanecer en sus territorios.

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La iniciativa busca, además, dinamizar la economía rural y contribuir a la construcción de paz en zonas que durante años estuvieron marcadas por la violencia.