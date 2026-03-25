En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Entregaron más de 400 hectáreas de tierra a mujeres campesinas en el Magdalena

Entregaron más de 400 hectáreas de tierra a mujeres campesinas en el Magdalena

La adjudicación realizada por la Agencia Nacional de Tierras busca garantizar seguridad jurídica a mujeres rurales, muchas de ellas víctimas del conflicto armado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad