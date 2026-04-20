Estudiantes de Unisucre reclaman a docentes por supuestos sueldos millonarios

En el rincón de un salón de clases estuvieron retenidos por lo menos 50 docentes de la Universidad de Sucre, quienes se alistaron desde las 8:00 de la mañana para realizar una protesta en contra de la institución por supuestos malos manejos en la contratación de catedráticos, por supuestos despidos masivos para favorecer a personas vinculadas con casas políticas del departamento.

La situación drásticamente cambió para los maestros, quienes se vieron rodeados por un grupo de cientos de estudiantes que golpearon sin cesar la puerta del salón hasta que lograron abrirla. Esto, para gritarles que eran unos ladrones y que debían responder a la institución por tener salarios que llegaban hasta los $93 millones.

El insólito reclamo responde a la molestia que los alumnos tienen, luego de que se filtrara en redes sociales la publicación de los sueldos de 35 profesores, quienes supuestamente habrían tenido alzas hasta de un 350% en los últimos cinco años.

William Niebles, uno de los señalados en la lista por supuestamente ganar $90 millones, aseguró que todo es una tergiversación de los hechos, pues solo en diciembre del año pasado recibió un sueldo cercano a eso porque le debían las liquidación atrasadas de sus prestaciones sociales y el pago de unas bonificaciones pendientes por publicaciones de artículos académicos.



Sin embargo, por esto ha recibido amenazas, con llamadas telefónicas en las que le advertían que se cuidara.

El representante de docentes ante el consejo superior, José Sanabria, alerta que el trasfondo de esta situación sería una posible retaliación de las directivas de la universidad, tras permitir la publicación de información particular, sin contexto ni orientación, para desviar la atención de las denuncias que ellos iban a hacer hoy en el plantel.

"Hay presunción de coacción para recolectar votos para la campaña pasada. Hay presunción de que la nómina de la universidad se está usando para campaña política. También hay maltratos laborales y se le está negando reconocimiento a los puntos salariales de muchos docentes", explicó Sanabria.

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Por lo pronto, el equipo de la Policía y el Gaula tuvo que intervenir para convencer a los estudiantes, con el fin de que permitan la salida de los docentes, mientras las clases se encuentran suspendidas.

