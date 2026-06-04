Cuatro muertos dejó explosión en barcaza de un astillero en Pasacaballos, en Cartagena

Cuatro personas muertas, y por lo menos 11 heridas, es el saldo que deja la fuerte explosión en una barcaza de un astillero, ubicada en el muelle Calle del Puerto del corregimiento de Pasacaballos, en la zona industrial de Cartagena.

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados en el lugar una vez los organismos de socorro lograron controlar las llamas en medio de esta emergencia, que se inició sobre las 10:00 de la mañana de este jueves 04 de junio.

“Lastimosamente hubo fallecidos en el mismo lugar de los hechos, los cuales, por la magnitud de la explosión, no dio oportunidad de que tuvieran atención médica, bien sea en sitio o bien sea en un centro hospitalario. Extendemos desde la administración, desde el Dadis, y desde la ESE, a las familias de los fallecidos”, explicó Rafael el director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Rafael Navarro.

La fuerte explosión también dejó 11 heridos, cuatro de ellos han sido trasladado a centros hospitalarios de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no descartan que esta cifra pueda aumentar.



“Atendimos en un total a 11 pacientes, la mayoría con quemaduras menores y otro tantos han sido derivados a la red alterna, clínicas de mayor complejidad debido a su heridas. Desde el centro de salud se brindó atención a los pacientes y se lograron estabilizar para que pudiera ser trasladados a otras IPS”, agregó Sabrina Van-Leeden, gerente ESE Cartagena de Indias

Hipótesis de la explosión

Según información preliminar, la explosión se habría generado por la manipulación de ACPM pesado a bordo de la embarcación que se encontraba en mantenimiento. Sin embargo, serán las autoridades encargadas a través de una investigación las que determinen las causas de la emergencia que generó momentos de pánico en toda la comunidad.

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La Concesión Ecosistemas del Dique restringió la navegación por el Canal del Dique, en el sector de Pasacaballos, durante el desarrollo de la emergencia.