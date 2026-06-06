Expulsan del país a mujer venezolana que iba a realizarse un procedimiento médico

En poder de las autoridades migratorias de Venezuela en la sede de control de Paraguachón ya se encuentra la mujer que en las últimas horas fue interceptada en Valledupar, cuando, pese a tener una medida administrativa de expulsión vigente, quería someterse a un procedimiento médico.

El paradero de esta persona de nacionalidad venezolana era desconocido, pero su llegada al centro asistencial alertó de inmediato a los oficiales del Centro Facilitador de Servicios Migratorios en el Cesar.

“Oficiales de Migración Colombia adscritos al Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) de Valledupar, en coordinación con funcionarios del Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, ejecutaron la expulsión de una ciudadana de nacionalidad venezolana, quien fue entregada formalmente a las autoridades migratorias de la República Bolivariana de Venezuela”, se puede leer en un comunicado de la entidad.

“La identificación de la ciudadana se produjo luego de que se generara una alerta al registrarse su ingreso a una institución prestadora de servicios de salud. Tras las verificaciones realizadas por la autoridad migratoria, se confirmó la vigencia de una resolución de expulsión emitida por el CFSM de Valledupar en 2024. Una vez validada su identidad y corroborada la existencia de la medida administrativa, se activaron los procedimientos correspondientes para la ejecución de la sanción migratoria”, agregaron.



"En Migración Colombia aplicamos las medidas migratorias establecidas por la normativa vigente, siempre con respeto por los derechos humanos y las garantías del debido proceso. Actuamos con firmeza para hacer cumplir la ley y contribuir a la seguridad en todo el territorio nacional", señaló Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

La entidad informó que se seguirán fortaleciendo los controles migratorios para hacer efectivas las medidas administrativas vigentes en ciudadanos que no tienen la autorización para estar en el país.