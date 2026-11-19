Barranquilla está lista para hacer historia no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel económico. De acuerdo con estimaciones de la Alcaldía Distrital y la Conmebol, la final de la Copa Sudamericana que se realizará este sábado dejará un impacto financiero para la ciudad de aproximadamente 60 millones de dólares.

Según el alcalde Alejandro Char, hay cerca de 9.000 personas trabajando alrededor de este evento. Además, sostuvo que el 75 % de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes, lo que impulsará los sectores de hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento de la ciudad.

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“El 75 % de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes, que dinamizarán nuestra hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento. Y qué mejor escenario para esta fiesta que nuestro renovado Supermetro, que recibirá por primera vez una Final Única de Conmebol. ¡Barranquilla demuestra que está preparada para los grandes eventos del mundo! Aquí gana el fútbol, gana nuestra gente y gana toda la ciudad ¡Seguimos llevando a Barranquilla a otro nivel!”, puntualizó el alcalde Char.

“Con la llegada de dos grandes e históricos equipos de Sudamérica, Barranquilla se convierte en la capital del fútbol mundial en los días previos a la final de la Conmebol Sudamericana. Se trata de un evento deportivo de primer nivel que representa una sustancial inyección económica para la ciudad sede. Los servicios, el transporte, la hotelería y el comercio reciben un importante impulso con el arribo de decenas de miles de turistas. Es una fiesta para todos”, señaló Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.



A esta hora llegan al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla hinchas del Atlético Mineiro y Atlético Boca Juniors para disfrutar de la final de la Copa Sudamericana. En La Arenosa ya se siente el ambiente futbolero. Foto: Jairo Rendón. #VocesySonidos pic.twitter.com/bCMoywUZb6 — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 19, 2026

Se pronostica que los visitantes permanecerán en promedio tres días en la ciudad. El sector hotelero alcanzó una ocupación del 100%, es decir, se agotaron las 9.000 habitaciones y 17.000 camas habilitadas en más de 300 establecimientos.

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En ese orden, el comercio nocturno también proyecta un incremento del 40 % en sus ventas durante la jornada del partido.

Para este viernes habrá un Fan Fest habilitado en el Gran Malecón, de 5:00 de la tarde a 12:00 de la noche con todo tipo de actividades. Más de 15.000 personas estarán disfrutando en ese lugar. Allí también se llevará a cabo el banderazo del club Boca Juniors, desde las 5:00 de la tarde.