Fiscal general coincide con propuesta de Minjusticia designado de eliminar audiencia de imputación

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aprovechó este miércoles su visita a Barranquilla, en medio de la conmemoración del Día del Investigador, para apoyar la iniciativa liderada por el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, sobre ahorrar tiempo en las judicializaciones de los criminales, eliminando la audiencia de imputación de cargos que calificó como “sin sentido”.

Camargo respaldó desde el Cubo de Cristal, en la Plaza de la Paz de la capital del Atlántico, que está de acuerdo con varios planteamientos del próximo jefe de esa cartera y estará allí para apoyarlo.

“Escuché con atención la entrevista del señor ministro de justicia designado (Iván Cancino) y quiero decir que coincido en varios de los planteamientos que realizó, entre ellos el de eliminar las audiencias de formulación de imputación. Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que es un buen conocedor del sistema penal colombiano y su intención es ver como agilizamos el procedimiento, un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”, dijo inicialmente.

Lo que sí dejó claro en este encuentro es que aún no sabe cómo se desarrollarán las políticas de seguridad planteadas por el presidente electo Abelardo De La Espriella, ya que no ha tenido ningún contacto con él, “ni lo conoce”. Por tanto, mencionó que apenas ambos equipos trabajan para hacer viable un primer encuentro.



“Relación en estos momentos, no existe. No conozco al presidente electo Abelardo De La Espriella. Estamos efectivamente generando un espacio de encuentro con él para hacerlo, para que conozca nuestro equipo y contarle los planes que trazamos para los próximos cuatro años al frente de la Fiscalía. Esperamos entregarle una entidad más sólida en lo jurídico, más técnica en lo investigativo, más estratégica en lo procesal”, añadió.

¿Renuncia al cargo?

Al mismo tiempo, la fiscal general desmintió los rumores que conducen a una eventual renuncia a su cargo en el ente acusador. Ante los medios de comunicación afirmó que no se lo han insinuado, ni se lo han pedido” y que su propósito es cumplir la vigencia hasta el último día previsto.

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“No, es totalmente falso. No tengo intenciones de presentar esta renuncia ni se me ha insinuado, ni se me ha pedido, ni tengo ese propósito. Fui elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que inició el 23 de marzo del año 2024 y que concluirá el 23 de marzo del año 2028”, argumentó.

Sometimiento de alias ‘Castor’

Camargo también se refirió a las presuntas intenciones de paz que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, habría mostrado con el presidente electo Abelardo De La Espriella, cuestionando que en realidad ese cabecilla ya está sometido a la justicia por un preacuerdo realizado con ellos. Dejó claro que ese proceso se llevó a cabo “por justicia ordinaria y no por negociaciones con el Gobierno”.

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Finalmente, la fiscal Luz Adriana Camargo habló de la inseguridad que se vive en el país aclarando que ya tuvo un diálogo con los diferentes alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali para discutir cómo enfrentar los problemas de seguridad ciudadana.