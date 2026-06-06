Fuerte incendio consume tres negocios artesanales en el norte de Barranquilla: detalles

Un cortocircuito tras el recalentamiento de las redes eléctricas del lugar es la principal hipótesis que manejan las autoridades alrededor de un fuerte incendio ocurrido en la noche de este viernes en la galería de artesanías de la calle 72 en Barranquilla, uno de los sitios más representativos en la venta de prendas u objetos culturales; a las afueras del estadio Romelio Martínez.

La conflagración se registró pasadas las 7:00 de la noche y debió ser sofocada por dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Tres negocios resultaron afectados, aunque ninguna persona tuvo heridas.

Alexis Herrera, presidente de la galería de venta de artículos artesanales y dueño del punto más incinerado, indica que las pérdidas económicas en estos momentos superan los 300 millones de pesos.

Incendio en la galería de artesanos ubicada al interior del estadio Romelio Martinez en la calle 72 con carrera 46 #Barranquilla pic.twitter.com/yhfSymLmFc — Luchovoltio (@luchovoltios) June 6, 2026

“Las redes colapsaron y eso contribuyó a que se incendiaran tres locales en Galería 72. Las pérdidas son incalculables, uno de los locales que se quemó es el mío. Perdí todo. La verdad es muy frustrante, triste, doloroso ver cómo el trabajo de toda una vida se te acaba en dos segundos. Lo que habíamos construido quedó sumido en ceniza. Es feo cuando a uno le tocan estas cosas tan fuertes. Hablamos de tu esfuerzo, sacrificio, el patrimonio de tu familia. Gracias a Dios por los bomberos que evitaron una tragedia mayor”, declaró a Blu Radio.



Aunque la emergencia fue controlada y funcionarios de la Alcaldía realizaron censos de afectaciones y verificaciones técnicas, la Galería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras se agendan nuevos estudios de rigor para prevenir que situaciones similares se repitan.

Por su parte, Alexis Herrera contó que es la primera vez en siete años dentro de este lugar que se registra una situación similar. Estaba junto con su familia en casa cuando se enteró de lo que ocurría, por lo que a su llegada ya era demasiado tarde. Se espera que desde la Alcaldía de Barranquilla haya una ayuda para estos vendedores que, antes de ser trasladados a la Galería, tenían más de 30 años de comercializar sus artesanías sobre la calle 72 con carrera 46.