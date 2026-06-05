Operativos del Gaula previnieron entrega de más de $1.500 millones a extorsiones en Barranquilla

El Grupo Gaula de la Policía en el área metropolitana de Barranquilla intensificó su vigilancia en esta jurisdicción para combatir la extorsión que, en lo que va de este año, suma cerca de 1.800 casos investigados por las autoridades competentes, aunque solo 455 de ellos fueron denunciados por las líneas habilitadas.

Informó a Blu Radio el mayor Julian Cañas, comandante del Gaula en Barranquilla, que fueron identificados siete microterritorios que concentran la mayor parte de las extorsiones, los cuales comprenden la zona centro en Barranquilla, el sector barranquillita, los barrios Simón Bolívar, La Paz, San Felipe y La Sierrita, así como el barrio Villa Estadio en Soledad y todo el municipio de Malambo.

Así las cosas, declaró el comandante que más de 100 funcionarios están desplegados para acompañar a la comunidad y que han logrado identificar que las horas del mediodía y de la noche son las más utilizadas por los criminales para hacer sus intimidaciones.

“Se dispusieron siete microterritorios. Son unos sectores priorizados que se generaron a través del análisis de la información subjetiva y objetiva, a partir de esas tendencias delictivas o esos horarios de criminalidad, desplegando además capacidades de Gaula. Estamos generando un acompañamiento permanente a nuestros sectores económicos, a nuestros comerciantes, brindándoles toda esa información para que tratemos de reducir esos hechos”, fueron sus palabras a este medio.



Puntualmente, el mayor Cañas habla de que sus ofensivas de este 2026 han permitido la captura de más de 180 presuntos extorsionistas y, a partir de estas intervenciones, 1.500 millones de pesos han dejado de ingresar a las rentas criminales de las bandas que operan en el área metropolitana.

Para aquellos interesados en denunciar más casos o entregar información valiosa, puede comunicarse por la línea telefónica 165 o acercarse a las oficinas del Gaula en Barranquilla, en el sector de Granabastos, en Soledad o en el barrio El Concord, Malambo.