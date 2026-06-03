Segunda vuelta en Atlántico arranca con tensiones: gobernador Verano pide más policías

Con tensión se viven en Barranquilla los días previos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, particularmente por las diferencias suscitadas entre ambas campañas.

En consecuencia, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, solicita incrementar la presencia policial en todo el departamento y, además, fortalecer la articulación del Puesto de Mando Unificado que será instalado para la vigilancia de los comicios.

Desde la cumbre de gobernadores realizada en Bogotá, el mandatario departamental dio a entender que en Atlántico ya se están avanzando en los preparativos para la nueva jornada electoral y dice que el objetivo es que se desarrollen en un ambiente de orden, seguridad y confianza para los ciudadanos.

“Sugiero que le demos fuerza a esos Puestos de Mando Unificados y que los unifiquemos. Normalmente, asisto al inicio de la jornada y al mediodía trato de pasar nuevamente para que haya una presencia constante. Allí siempre hay periodistas y se está mandando un mensaje de tranquilidad y de seguridad a la gente. Uno tiene que encontrar ese escenario”, dijo inicialmente.



"Hay que hacerle énfasis a los PMU. a este proceso de participación democrática hay que brindarle toda la garantías para que la elección de nuestro próximo presidente no tenga sombra alguna.", agregó Verano.

Hablando de confrontaciones en Barranquilla. Seguidores del Pacto Histórico están retirando arbitrariamente carteles publicitarios del movimiento Defensores de la Patria de Abelardo De la Espriella. Las autoridades están alerta durante estas semanas para que no haya entornos de violencia.

Verano, por su parte, advirtió la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las autoridades militares, policiales y electorales, con el fin de anticipar y atender de manera oportuna cualquier situación que se pueda presentar.

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El Gobernador destacó que estos espacios permiten reunir en un mismo lugar a las instituciones responsables de la seguridad y del proceso electoral, facilitando el monitoreo permanente de la jornada y la articulación entre las diferentes entidades encargadas de velar por su correcto desarrollo.