Futuro de la paz urbana con Los Costeños en Barranquilla quedará en manos del nuevo Gobierno

Camilo Pineda, delegado del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico que se adelanta con la banda criminal Los Costeños, señaló que esperan que el nuevo G, en cabeza del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pueda darle continuidad al proceso urbano que se viene adelantando.

Señaló que el equipo tiene organizado el expediente completo para ser presentado al nuevo presidente, con los soportes de gestión, protocolos y entrevistas adelantadas para seguir adelante con la paz urbana.

Además, Pineda indicó que en cuanto al sometimiento de la justicia, Los Costeños hicieron un listado de siete cabecillas de esta organización que estarían atentos a la instalación de una mesa de diálogo en la cárcel El Bosque de Barranquilla y otra en una cárcel de máxima seguridad del país de Barranquilla.

“No nos han informado cuál va a ser la fecha para el empalme formal, pero el expediente de Barranquilla está completo, está listo.Tenemos todos los soportes de gestión, todas las entrevistas. Hay protocolos listos, solamente sería pues presentar y hacer la invitación desde el equipo de Barranquilla a darle la continuidad que corresponde, teniendo en cuenta la protocolización para seguir adelante con todos los procesos”, dijo inicialmente.



Asimismo, indicó que el inicio de sometimiento a la justicia solo se realizaría con los miembros de la banda Los Costeños que actualmente se encuentran privados de la libertad.

Recordemos que la estructura Los Pepes de Digno Palomino decidió dar un paso al costado dentro de este proceso de paz urbana, al tener aparentes desacuerdos con el sometimiento a la justicia que era necesario para la instalación en firme de los diálogos.

En otras palabras, el cabecilla de esta banda se negó a entregar información clave de los sectores del área metropolitana en los que tenían injerencia y los actos delictivos que allí adelantaban, como paso inicial que exigía el Gobierno nacional para facilitar un traslado suyo hacia alguna cárcel en Barranquilla.

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Según pudo conocer Blu Radio, al parecer Palomino —a través de su equipo jurídico— manifestó no tener garantías para sus secuaces, debido a que otros grupos “se aprovecharon de esos datos” y luego dejarían involucrados a integrantes de Los Pepes en cualquier hecho de violencia que suceda en esos lugares.