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Ganaderos responden al presidente Petro: frenar exportaciones "maltrata" el sector

Desde Asoganorte dicen que es falso que las exportaciones pongan en riesgo el abastecimiento nacional o que solo estén enviando vacas y terneros.

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