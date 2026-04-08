Ganaderos responden al presidente Petro: frenar exportaciones "maltrata" el sector

La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte) fue enfática en manifestar, a través de su director, Jorge Rodríguez, que la exportación de carne a mercados como el chino, no pone en riesgo el abastecimiento interno.

Señaló el dirigente que la orden de frenar esas exportaciones, como lo anunció en la noche del pasado martes el presidente Gustavo Petro, se suma a otras medidas del Gobierno que vienen afectando la producción agropecuaria en el país.

Rodríguez detalló que, en el 2025, el país exportó 34.000 toneladas de carne a China, y paralelamente a eso el consumo nacional aumentó, lo que evidencia que el precio no va a bajar y tampoco está en riesgo el autoabastecimiento.

“En 2025 exportamos 34.000 toneladas de carne a China. Esta es una cifra importante teniendo en cuenta que se arrancó de cero, pero Brasil exportó más de 4 millones, por lo que todavía estamos muy lejos de esas cifras. Entonces, esta medida que anuncia el presidente en nada beneficia a los ganaderos, al contrario, se maltrata y se frena nuestro trabajo de incentivar la generación de ganadería de mayor calidad, tratando de sacar mejor carne para vender en el mercado nacional e internacional”.



Rodríguez también fue claro al asegurar que no es cierta la afirmación del presidente acerca de que las exportaciones de ganado en pie son de vacas y terneros, porque eso va en contra de los principios básicos de autosostenimiento de los ganaderos.Añadió que las exportaciones a China se hacen con ganado en pie y la mayoría son machos.

“Sí existen algunas hembras que van a sacrificio, pero eso no quiere decir que los ganaderos nos vamos a quedar sin vientres para poder producir. El ganadero en su arte diario necesita novillas y vacas para lograr el sostenimiento y crecimiento de su hato, por lo que no podemos decir que nos vamos a quedar sin vacas en el país”, comentó.

Sobre el consumo de carne en el país, el director de Asoganorte destacó que los colombianos hoy comen más este producto al pasar de 16,4 kilos por persona al año a 18,4, lo que también indica que los precios se mantendrán estables y muy posiblemente su consumo siga en aumento por variables como el incremento del salario mínimo.

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Jorge Rodríguez también advirtió que estudian la posibilidad de sumarse a un paro nacional junto a otros sectores del campo por medidas tomadas por el Gobierno nacional como el excesivo crecimiento en el cobro del avalúo catastral, lo que generaría pérdidas que afectarían a cientos de miles de familias

Sobre las medidas anunciadas por el presidente, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, dijo que el Gobierno detectó un aumento en la exportación de ganado en pie, especialmente machos entre uno y dos años, y la salida de vientres, lo que podría afectar la reposición del hato ganadero en el país. Sin embargo, la funcionaria precisó que no se puede “prohibir la exportación de carne porque hay unos contratos”, pero sí se necesita “garantizar el hato ganadero y el abastecimiento interno”.