Gobernación pide vigilancia de Procuraduría y Fiscalía para traslados de cabecillas a Barranquilla

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pide que haya un sistema institucional sólido antes de cualquier traslado a Barranquilla.

Digno y Castor reunidos dic 11.jpg
Digno Palomino, máximo cabecilla de 'Los Pepes', y Jorge Díaz, alias 'Castor, jefe de la banda 'Los Costeños'.
MinInterior
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

