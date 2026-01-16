Gobernación pide vigilancia de Procuraduría y Fiscalía para traslados de cabecillas a Barranquilla

Tanto el presidente Gustavo Petro como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmaron la suspensión de los traslados que se preparaban para Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y varios integrantes de Los Costeños hacia Barranquilla, debido a las denuncias de falta de garantías en estos penales.

Precisamente, Verano aprovechó para reunirse privadamente este viernes con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y aclararle que antes de eso debe haber un sistema institucional sólido y un buen acompañamiento de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

“Evidentemente creemos que si nosotros vamos a hacer escenario, como el que se está solicitando, de conversaciones de paz entre una serie de organizaciones delictivas, pues sería importante que también hubiese paralelamente la construcción de un sistema institucional muy sólido de parte del Gobierno Nacional. Una conversaciones deben tener presencia de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para poder tener realmente posibilidades de llevarlas a cabo”, dijo inicialmente.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, tomando la palabra desde Barranquilla. Gobernación Atlántico

“Estaríamos de pronto abriendo las puertas de unas conversaciones que no solamente dificultan la seguridad, sino que tendríamos acá la invasión —por decirlo de alguna manera— de una serie de organizaciones delictivas en nuestras cárceles que no están preparadas. No tienen cámaras de seguridad, ni sistemas de seguridad internos, por lo que pensamos primero en lo que se requiere para poder hacer la propuesta del Comisionado de Paz”, agregó.



En la cita no se tomaron decisiones concretas, sin embargo, agendará Verano una segunda reunión para analizar el balance de la tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'.

Otty Patiño quiso reunirse también con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hablar sobre este tema, aunque hasta el momento eso no ha sido posible. Asimismo, el barranquillero ha sido uno de los principales contradictores de esta medida.

Del mismo modo, la suspensión del traslado también fue confirmado por el mismo presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió que primero se debe profundizar en el “compromiso con la paz de estas personas".

Terminó diciendo que la mediación quedará en manos de Cyrillus Swinne, más conocido como el padre Cirilo, y que hasta ahora el proceso de desactivación ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.