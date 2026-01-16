En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno Petro expresa preocupación por represión y censura en Irán

Gobierno Petro expresa preocupación por represión y censura en Irán

Leonor Zalabata, embajadora de Colombia en Naciones Unidas, cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión.

Leonor Zalabata, embajadora de Colombia en Naciones Unidas
Leonor Zalabata, embajadora de Colombia en Naciones Unidas.
Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad