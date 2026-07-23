Habla hermana de mujer hallada muerta en Santa Marta junto a su hijo y hace delicada revelación

El caso de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y su hijo Benjamín Bautista Pilonieta, encontrados sin vida dentro de un apartamento en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, sumó nuevas interrogantes.

Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para determinar si se trató de un homicidio o un suicidio, un nuevo testimonio familiar reveló que la mujer de 53 años habría estado siendo investigada por la presunta desaparición de su propia madre.

La versión fue entregada por Margarita Pilonieta, hermana de Sonia Imelda, quien aseguró que desde hace más de un año existían dudas dentro de la familia sobre el paradero de Sonia María Tapias de Pilonieta, madre de ambas.

Según relató a El Tiempo, la única explicación que recibieron fue que la adulta mayor había fallecido y que posteriormente sus restos fueron cremados, aunque nunca les presentaron documentos o pruebas que confirmaran esa versión.



Autoridades revelaron nuevos detalles. Foto: Redes sociales

De acuerdo con Margarita, la relación con su hermana estaba completamente rota desde hacía varios años, luego de que Sonia Imelda decidiera alejarse de sus familiares. Desde entonces, perdieron todo contacto con ella y solo volvieron a saber de su madre cuando, según afirma, Sonia les comunicó que había muerto.

Ella se llevó a mi mamá. Después nos dijo que había muerto y que la había cremado, pero nunca mostró el cuerpo, nunca entregó una prueba y jamás explicó qué había pasado Aseguró Margarita Pílonieta

La hermana de la mujer fallecida afirmó que, ante las inconsistencias en esa versión, decidió acudir ante la Fiscalía para denunciar la presunta desaparición de su madre, un proceso que, según dijo, permanecía abierto cuando ocurrieron las muertes de Sonia Imelda y Benjamín en Santa Marta.

Quisiera aclarar que Sonia estaba en investigación por la desaparición de mi madre, Sonia María Tapias de Pilonieta, en unos hechos muy oscuros que sucedieron el año pasado Manifestó

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La familiar insistió en que nunca obtuvo respuestas claras sobre lo ocurrido con la adulta mayor y sostuvo que la única información disponible provenía de su hermana.

Mi madre desapareció. Solo ella llamó para decir que había muerto y que la habían incinerado Puntualizó

No obstante, Margarita aclaró que desconoce qué sucedió dentro del apartamento donde fueron encontrados sin vida Sonia Imelda y Benjamín, por lo que cualquier posible relación entre ambos casos corresponde únicamente a una hipótesis personal y deberá ser esclarecida por las autoridades.

La carta hallada en el apartamento cambió el rumbo del caso

Las declaraciones de la familiar se conocen mientras la Fiscalía continúa adelantando los análisis forenses para establecer las circunstancias de la muerte de madre e hijo.

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Inicialmente, las autoridades descartaron que se tratara de una muerte accidental luego del hallazgo de una carta junto a los cuerpos, documento que se convirtió en una de las principales evidencias del caso.

El director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Manuel Murillo, explicó que ese escrito modificó el rumbo de la investigación, aunque aclaró que todavía no constituye una prueba definitiva. Los investigadores buscan establecer quién lo redactó, cuándo fue escrito y si su contenido tiene relación directa con las muertes.

Una de las hipótesis que permanece bajo análisis apunta a que ambas víctimas habrían ingerido una sustancia tóxica. Sin embargo, la Fiscalía reiteró que los resultados de Medicina Legal y los exámenes toxicológicos serán determinantes para establecer la causa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de terceros.

Las autoridades también confirmaron que Sonia Imelda y Benjamín, aunque eran oriundos de Bogotá, llevaban cerca de seis meses viviendo en Santa Marta. El joven trabajaba de manera virtual y era quien sostenía económicamente a su madre.

Otro aspecto que mantiene abiertas las investigaciones es que, hasta el momento, ningún familiar se había presentado ante Medicina Legal para reclamar los cuerpos.