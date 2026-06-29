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Hallan sin vida a la samaria Natalia Fernández tras terremoto en Venezuela

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, lamentó el hecho y criticó que la ayuda de los rescatistas no llegara a tiempo.

Natalia Fernández
Natalia Fernández falleció en Tucacas, Venezuela, donde estaba de vacaciones.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Por redes sociales muchas personas lamentaron y expresaron sus condolencias a la familia de Natalia Fernández Díaz Granados por su fallecimiento. Una de esas personas es el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, quien lamentó el hecho y criticó que la ayuda de los rescatistas no llegara a tiempo a la ciudad de Tucacas, donde se encontraba Natalia de vacaciones en el momento del terremoto.

La hermana de la víctima, Marcela Fernández, también hizo público su dolor en redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram el mensaje “Naty se nos fue", junto a una foto.

Natalia estaba alojada en el condominio La Mar en Tucacas con su esposo y su pequeña hija, cuando ocurrió el terremoto el pasado miércoles. Mientras ellos se encontraban fuera del edificio, ella se quedó en la habitación en el momento del derrumbe y quedó atrapada entre los escombros.

En días pasados su familia pidió en redes sociales y medios de comunicación agilizar su búsqueda, ya que ella era una paciente que recientemente tuvo un trasplante de riñón.

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