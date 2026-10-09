Histórico: por primera vez una mujer asume el mando de la Policía en Barranquilla

En el Gran Malecón se realizó la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en la que asumió la comandancia la brigadier general Sandra Liliana Rodriguez Castro; así como el coronel Rubén Darío Berrío Buitrago en la dirección del Departamento de Policía del Atlántico.

Minutos después de terminada la ceremonia, en diálogo con Blu Radio, el alcalde Alejandro Char calificó como un día histórico para la seguridad en la ciudad, la llegada de la general Rodríguez, que se convierte en la primera mujer en comandar la Metropolitana en un momento coyuntural de la capital del Atlántico. El mandatario destacó también que fuese otro barranquillero, el general Norberto Mujica, subdirector de la Policía, quien lideró la transmisión de mando.

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“Ella ha sido una mujer que le ha tocado combatir toda su vida en terrenos muy hostiles y ha salido adelante, así que estamos muy agradecidos con mi general Norberto Mujica, que es barranquillero, por su nombramiento. Como él decía, es un día histórico para la seguridad de Barranquilla. La policía siempre ha sido un aliado de la administración y de la gente, así que vamos a acompañarlos porque el desafío y la responsabilidad es de todos”.

Char agregó que la nueva comandante está mostrando resultados contundentes desde su llegada, logrando la captura de alias Kleiver, presunto miembro de ‘Los Costeños’, señalado por las autoridades de dejar varios cilindros y una bandera alusiva al ELN en Barranquilla y Soledad el pasado jueves.



“Ya está conectada con la ciudad. Ya hemos hablado mucho con ella. Mire, operaciones como la de ayer, alguien que sacaban banderas de estos delincuentes con pipetas, en una reacción que yo diría titánica, rápida, expedita, presenta resultados en la investigación y la captura. Es formidable”.

Pasadas las 4 de la tarde inició la ceremonia de transmisión de mando, liderada por el subdirector General de la Policía, el general Norberto Mujica.

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Durante el evento el oficial destacó la estrategia de Bloques de Seguridad Urbana y Defensa del Gobierno Nacional para enfrentar de manera coordinada y focalizada las dinámicas criminales en los principales centros urbanos, y en la que Barranquilla es una de las ciudades priorizadas para su implementación.

Su comandancia estará alineada con las directrices del señor Presidente de la República y del señor Director General de la Policía Nacional, bajo un enfoque estratégico, articulado y orientado a resultados, que integre las capacidades de prevención, inteligencia, investigación criminal y operaciones para anticipar, contrarrestar y combatir las diferentes manifestaciones del delito.

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En un comunicado, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, señaló que bajo su liderazgo, se fortalecerán las acciones contra el homicidio, la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el hurto, priorizando la identificación, ubicación y judicialización de los integrantes de las estructuras criminales que afectan la seguridad del territorio.

Asimismo, se impulsará el trabajo mancomunado con las autoridades político-administrativas, los organismos de seguridad y la comunidad, consolidando estrategias que permitan anticipar los riesgos, fortalecer la prevención y responder de manera efectiva a las necesidades de seguridad de Barranquilla, Soledad y los demás municipios del área metropolitana.

Con más de 30 años de trayectoria institucional, la Brigadier General Rodríguez Castro aporta su experiencia en dirección policial, seguridad ciudadana y planeación estratégica para asumir este nuevo desafío, con la convicción de que la seguridad es una prioridad que exige coordinación, capacidad de respuesta y resultados.

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Estrategia 360° en el Atlántico.

En la ceremonia, el coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, afirmó que asume el liderazgo del Departamento de Policía Atlántico “con profunda fe, gratitud y el firme propósito de servir, proteger y trabajar incansablemente por la seguridad y la convivencia de todos”.

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Adelantó en un comunicado que bajo la ‘Estrategia 360° Un Giro a la Seguridad del Atlántico’, liderará “un trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, los organismos de seguridad y justicia, los líderes comunitarios y la ciudadanía, con el propósito de anticipar los riesgos, responder oportunamente a las necesidades de cada municipio y enfrentar con determinación las diferentes manifestaciones del delito”.

“Llegamos a esta hermosa tierra con humildad, gratitud y la firme convicción de que servir a Colombia es una de las mayores responsabilidades que puede asumir un policía. Queremos que los atlanticenses sientan que cuentan con su Policía, una institución cercana, dispuesta a escuchar, proteger y actuar con decisión para contribuir a un territorio más seguro, tranquilo y próspero”, expresó.