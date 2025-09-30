Hombres armados incendian maquinaria amarilla y equipos de construcción en vía de Bolívar

Un nuevo ataque en contra de equipos de construcción genera alertas en el departamento de Bolívar. Hombres armados ingresaron a un campamento de construcción ubicado sobre la Troncal de Occidente, en la vía que comunica el Carmen de Bolívar con Plato, Magdalena, exactamente a la altura de la vereda Capaca, y prendieron fuego a vehículos y maquinaria amarilla que se encontraban en el lugar.

Según el reporte de las autoridades, dos hombres fueron los responsables de cometer este ataque, que dejó completamente destruidos un vehículo tipo microbús, un equipo contenedor, un camión tipo cisterna, una mini compactadora y un compresor de aire, que hacían parte de las obras de construcción de un tramo de esta vía.

La Policía de Bolívar informó que, las investigaciones preliminares indican que los contratistas a cargo de la obra no habían recibido amenazas ni exigencias extorsivas, y que ningún grupo al margen de la ley se había atribuido la autoría de este ataque. En esta zona delinque la subestructura Nicolás Antonio Urango del Clan del Golfo.

A través de sus redes sociales, Antonio Correa, senador del Partido de la U, denunció que se trató de un ataque perpetrado por grupos armados.



“Grupos ilegales acaban de salir a la vía entre Carmen y Zambrano (Bolívar) para quemar la maquinaria amarilla y blanca que trabajaba en la recuperación de esa carretera que gobiernos anteriores se habían robado con Odebrecht. Cuando no son los delincuentes de cuello blanco, son los grupos armados ilegales. A toda costa quieren detener el progreso de este país. Es una lástima el karma que tiene que pagar Colombia. Ahora que el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza a toda marcha para llevar vías y desarrollo, los grupos armados también salen a frenar el progreso”, escribió en su cuenta de X.

La investigación de este hecho está a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.