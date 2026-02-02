Hospital de San Andrés no tiene medicamentos ni insumos para atender pacientes: sindicato

La atención en salud en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina atraviesa uno de sus momentos más críticos. Trabajadores del Hospital Departamental están denunciando la falta de insumos médicos, medicamentos, equipos biomédicos y el atraso en el pago de salarios y seguridad social para el personal.

De acuerdo con Ersi Luz Macarís, presidenta del Sindicato de Trabajadores del centro asistencial, la crisis se ha agudizado desde hace un año, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

“Decidimos alzar la voz en defensa de la salud como derecho fundamental. No contamos con medicamentos, insumos ni equipos en buen estado, y eso nos expone a situaciones muy delicadas al momento de atender a los pacientes”, explicó la líder sindical.

Macarís advirtió que, debido a la condición insular de San Andrés, la crisis se agrava, ya que no existen otras opciones hospitalarias en el territorio, han tenido casos en los que personas han fallecido porque no se cuenta con los recursos necesarios para brindar la atención.



De hecho, destacó el caso más reciente donde falleció un bebé prematuro extremo, nacido a las 26 semanas de gestación, el cual tuvo que ser remitido a Barranquilla porque la UCI neonatal no contaba con los equipos y los especialistas.

“Llegaron a la isla para un evento, la paciente tuvo un parto de 26 semanas y el neonato requirió hospitalización de UCI neonatal, pero los médicos, enfermeras y especialistas hicieron todo, pero al ser un prematuro extremo no contábamos con todos los insumos y tocó remitir y sacarlo de la isla, pero al final murió”, lamentó Macarís.

Como si fuera poco, a esta problemática se suma la dificultad para remitir pacientes afiliados a la Nueva EPS, quienes permanecen represados en el hospital por la falta de aceptación en otras instituciones, lo que ha generado un colapso en los servicios.

El sindicato aseguró que ha llevado la situación a mesas de diálogo con la administración del hospital, el Gobierno departamental, las EPS y los entes de control, y pidió la intervención urgente para superar la crisis.