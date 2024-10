Huracanes en el océano Atlántico no representan amenaza para el Caribe colombiano: Ideam

Una relativa calma es lo que pronostica el Ideam para esta semana en la región Caribe, pues a pesar de que en estos momentos hay tres huracanes activos en el océano Atlántico, estos ciclones no tendrán ninguna incidencia sobre el territorio colombiano.

El Ideam informó que, si bien este lunes se han presentado lluvias en algunas zonas de la costa norte colombiana y que al final de esta semana podrían darse nuevas precipitaciones, estas están relacionadas con la actual temporada invernal y no con el tránsito de los huracanes Leslie, Kirk y Milton.

Mirovan Sverko, meteorólogo del Ideam, aseguró que estos fenómenos están cada vez más retirados del Caribe y no representan ninguna amenaza para la región, tanto así, que la alerta amarilla que hoy está vigente por tiempo lluvioso solo obedece a temas preventivos por la actual temporada.

"Sí va a haber unas lluvias muy dispersas, pero no serán tan fuertes, porque no hay ondas tropicales ni huracanes sobre el mar Caribe. No hay tampoco un patrón específico, estamos más bien en unas condiciones de calma", aclaró Sverko.

El Ideam reportó que en las últimas horas ha habido lluvias fuertes en el sur de Sucre y centro de Bolívar, también lloviznas en la zona suroriental Guajira y en la parte marítima del Golfo de Urabá, y no se descartan lluvias moderadas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Para el resto de la región, no obstante, se prevé tiempo seco incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.