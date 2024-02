"Impuesto por autogeneración de energías limpias solo se cobrará a grandes empresas": Alejandro Char

A través de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char celebró el acuerdo aprobado por el Concejo de Barranquilla para introducir una nueva modificación al Estatuto Tributario, ratificándose que, el impuesto a la autogeneración de energías limpias y/o renovables, sólo estará dirigido a grandes empresas.

Se trata de un inciso, adicionado específicamente al artículo 103 del Estatuto Tributario, en el que se detalla que no se configurará cobro de autogeneración y cogeneración a partir de fuentes no convencionales, siempre y cuando la capacidad máxima instalada no supere los 1.000 kilovoltamperios (kVA), por lo que se exonera del impuesto a los autogeneradores a pequeña escala.

Siendo así, Char Chaljub precisó lo siguiente: "valoramos la receptividad del Concejo Distrital al llamado que le hicimos para que el impuesto de alumbrado público solo quede limitado a la autogeneración de las grandes empresas. En Barranquilla nos la jugamos con toda por la transición energética, por un mundo más limpio y una mejor economía en los hogares".

Trino Alejandro Char. Foto: cuenta X @AlejandroChar.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla explicó que "en esta Administración Distrital seguiremos apostándole al pleno aprovechamiento de nuestra riqueza en radiación solar y eólica, para beneficiar a las familias con menores costos y a toda la ciudad con la disminución de la huella de carbono.

Y es que, como se recordará, el impuesto a la autogeneración de energías limpias y/o renovables enfrentó a finales de 2023 al presidente Gustavo Petro y al entonces alcalde Jaime Pumarejo a través de ‘Equis’.

En su momento, la norma local aprobada por el Concejo Distrital señalaba que el impuesto al servicio de alumbrado público aplicaba para personas tanto naturales como jurídicas, generando fuertes críticas del jefe de Estado, quien alegó en un trino: “Ésta sí es la tapa. En contravía de la humanidad. Sí este impuesto se mantiene, la población en Barranquilla no podrá beneficiarse de una baja sustancial de tarifas de energía”.

Sin embargo, el exalcalde Jaime Pumarejo le respondió al presidente Gustavo Petro y le aclaró que todo se trataba de un “error de interpretación”.