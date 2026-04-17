Incautan más de una tonelada de cocaína en cercanías a San Andrés Islas

A bordo de una motonave tipo pesquero fue identificado un cargamento de más de una tonelada de cocaína, la cual fue incautada por unidades de la Fuerza Naval del Caribe en jurisdicción de San Andrés Islas.

Al respecto el Capitán de Navío César Jair Gómez Benavides, jefe de Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés y Providencia, indicó que la carga está avaluada en más de 77 millones de dólares, evitando la circulación de más de cuatro millones de dosis del estupefaciente.

“En una contundente operación de control y seguridad marítima, la Armada de Colombia, a través del comando específico de San Andrés y Providencia, en coordinación con la Policía Nacional, logró la incautación de 1.8 toneladas de clorhidrato de cocaína en 54 bultos a bordo de la motonave Smart. Nuestras unidades de reacción rápida interceptaron la embarcación a 20 millas náuticas de la isla, escoltándola hasta puerto seguro”, dijeron inicialmente.

“Posteriormente, el material fue trasladado a la estación de guardacostas, donde personal realizó la prueba PPH arrojando positivo para clorhidrato de cocaína. La Armada de Colombia mantendrá su ofensiva permanente en el Caribe para garantizar la seguridad y neutralizar las rutas de narcotráfico en la región. Con esto ratificamos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad en el territorio archipiélago”, agrega.



Del mismo modo, la armada informó que el material ilícito se ocultaba en medio de centenares de ladrillos. Exactamente habían 54 bultos que contenían un total 1.633 paquetes, es decir 1.667,5 kilogramos para ser exactos que fueron trasladado a la Estación de Guardacostas para ponerle en poder de las autoridades.

Las autoridades alegan que continuarán desarrollando operaciones sostenidas con el fin de afectar de manera contundente las finanzas de los grupos ilegales transnacionales al servicio del narcotráfico que delinquen en la región Caribe.