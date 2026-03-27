Incautan más de una tonelada de droga en Barranquilla: pertenece a Los Costeños

Fueron exactamente 1.282.000 kilogramos de marihuana los que fueron incautados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en medio de un operativo contra el narcotráfico que se adelantó en las últimas horas en una vivienda del barrio Sinaí, localidad Metropolitana de la ciudad.

De acuerdo con labores de inteligencia informadas, la sustancia incautada pertenecería a la estructura Los Costeños y según las autoridades estaba lista para ser distribuida en diferentes ‘caletas’ ubicadas en el área metropolitana, puntualmente en localidades de Barranquilla y el municipio de Soledad.

Además, este resultado representa una significativa afectación a las finanzas de esta estructura criminal, teniendo en cuenta que el valor comercial del estupefaciente asciende aproximadamente a 5.128 millones de pesos.

En la diligencia de allanamiento hubo presencia de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), de la Policía, en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.



Por su parte, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que estas acciones operativas continuarán ejecutándose de manera permanente, con el objetivo de impactar las finanzas criminales de estas organizaciones y garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

Más operativos

La Policía Metropolitana de Barranquilla viene reforzando la seguridad en la ciudad con diferentes operativos, siendo uno de los últimos contra el homicidio al ser capturado un presunto criminal de 24 años por el delito de porte ilegal de armas.

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La persona fue interceptada en el barrio El Bosque, sur de la ciudad, momentos en los que uniformados desarrollaban planes de registro a personas y solicitud de antecedentes. Durante estas actividades, los policiales observaron a una persona que, al notar la presencia de las autoridades, intentó evadirlas, lo que motivó su inmediata interceptación.

Al practicarle un registro, este presunto delincuente fue sorprendido con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y 13 cartuchos para la misma.

Posterior a su captura, se logró establecer que el individuo estaría presuntamente vinculado a los ‘Los Pepes’, de Digno Palomino. Asimismo, presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y porte de estupefacientes.

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El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito antes mencionado.