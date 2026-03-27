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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incautan más de una tonelada de droga en Barranquilla: pertenece a Los Costeños

Incautan más de una tonelada de droga en Barranquilla: pertenece a Los Costeños

El valor comercial del estupefaciente asciende aproximadamente a 5.128 millones de pesos.

Droga incautada por la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Droga incautada por la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Policía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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