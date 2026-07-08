Incendio en inmediaciones de Isla Salamanca cubre de humo a Barranquilla: hay dos focos activos

Una espesa columna de humo ha estado cubriendo amplios sectores del norte y centro de Barranquilla desde la tarde del pasado martes, como consecuencia del incendio forestal que se registra al otro lado del río Magdalena, en inmediaciones del Vía Parque Isla Salamanca.

Todavía no se precisa si las llamas están afectando el área protegida de esta reserva natural, pero, de manera preliminar, los bomberos de Sitionuevo y los brigadistas del parque han podido detectar que son dos los focos que están activos, los cuales serán atacados desde la mañana de este miércoles, en cuanto las condiciones de luz así lo permitan.

Debido a la complejidad para acceder a la zona, este martes no fue posible comenzar la atención del incendio, por lo que en Barranquilla, la ciudad vecina, a más de uno le tocó cerrar puertas y ventanas para no verse afectado por el humo.

"Una cantidad de humo desesperante, no se soporta. Estoy en mi casa y me arden los ojos de la cantidad de humo que se ha metido en mi vivienda", contó un habitante.



Y es que al incendio de Isla Salamanca se sumó otro incendio forestal en inmediaciones al Malecón del Río, cerca de la aleta del Tiburón, donde cuatro máquinas de bomberos de Barranquilla estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche para controlar la emergencia.

Altas temperaturas

Ambos casos serían consecuencia de las altas temperaturas que azotan al Caribe, donde esta semana el termómetro ha marcado 38, 39 y hasta 40 grados Celsius en zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar.

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Para este miércoles, incluso, de nuevo se esperan temperaturas por encima de los 36 grados, sobre todo, en Córdoba, La Guajira y Sucre, informó William Riaño, meteorólogo del Ideam.

"Las temperaturas más altas las esperamos en los departamentos con menor nubosidad, como el centro y norte de Sucre, el norte de Atlántico, algunos sectores del centro y norte del Cesar y La Guajira. En el norte de Córdoba también esperamos más de 35 grados Celsius y en Sucre, es decir, 1 o 2 grados por encima de lo normal", explicó Riaño.

Por eso se mantienen alerta roja por incendios forestales en Magdalena y Cesar, y alerta naranja por esta misma condición en Atlántico y La Guajira.