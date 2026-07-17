Incendio en Isla Salamanca: usan "Bambi Bucket" para apagarlo y envían ayudas a pobladores afectados

Como lo informó el capitán Gabriel Arias, oficial de operaciones de la brigada de desastres, más de 30 miembros uniformados de la Armada, infantería de marina, el Ejército, Defensa Civil y Ponalsar partieron hacia la zona afectada por la conflagración en Isla Salamanca.

Dijo el oficial que, con la información que se entregó a partir del sobrevuelo que se hizo previamente, se pudo identificar por donde ingresar y que el incendio forestal se encuentra activo.

Agregó Arias que, ante esa situación, se tomó la decisión de que los uniformados ingresen por el río Magdalena para iniciar labores con herramienta manual sobre el punto afectado. 420 galones.

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"Al momento de evidencia que no tenemos peligro hacia las viviendas. La idea es ingresar lo más pronto posible, para evitar que la brisa y la alta temperatura avive nuevamente el fuego con la fuerza que presentaba este jueves y se nos salga de control".

Resaltó el capitán Gabriel Arias que las operaciones en tierra recibirán el apoyo de un helicóptero con Bambi Bucket que esparcirá 420 galones de agua sobre el área afectada.

Por su parte, Yesid Carrero, funcionario operativo de la Defensa Civil confirmó la presencia de una brigada forestal y personal de primeros auxilios para atender emergencias.

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Carrero específico que, en total, son 20 funcionarios de la Defensa Civil en la zona.

Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla contó que más de 15 unidades se sumaron a las operaciones para apagar las llamas desde la capital del Atlántico.

Un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, esparcirá 420 galones de agua sobre la zona afectada, confirmaron las autoridades en Barranquilla. #VocesySonidos pic.twitter.com/62TFXEYq9B — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 17, 2026