“Ya está bueno”: Alcalde Char reclama por falta de prevención de incendios en Parque Isla Salamanca

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le ordenó a las autoridades en la ciudad y a su secretaría de Gobierno que apoyen las labores de emergencia que se adelantan en el Parque Isla Salamanca, debido al incendio forestal que está provocando una capa de humo que cubre al norte de la capital del Atlántico.

El mandatario lanzó una crítica hacia Parques Nacionales Naturales y la Gobernación del Magdalena, por lo que según él es la “falta de soluciones de fondo” para estas quemas. Pidió que se “tomen acciones urgentes y concretas frente a estos hechos, que están afectando la salud y la calidad de vida de nuestra gente”.

“¡Ya está bueno de seguir permitiendo que las quemas en la Isla Salamanca se repitan una y otra vez sin que existan soluciones de fondo! Hago un llamado a Parques Nacionales Naturales de Colombia y a la Gobernación del Magdalena para que tomen acciones urgentes y concretas frente a estos hechos, que están afectando la salud y la calidad de vida de nuestra gente. Nuestro equipo de gobierno se puso en contacto con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, para que atendieran de manera inmediata la emergencia”. fueron las palabras que escribió por sus redes sociales.

Recordemos que gran parte del norte de Barranquilla está, en estos momentos, cubierta por una espesa capa de humo y ceniza a raíz del incendio forestal que es atendido por guardacostas de esa reserva natural y el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena. La emergencia se está presentando puntualmente en el sector de Caño Valle, que es una de las zonas protegidas del lugar.



La comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez, habló con Blu radio y explicó cómo sería la operación para combatir el incendio.

"Si el incendio cogió mangle toca salir bomberos de Sitionuevo, y si es Enea, ellos colocan las motobombas de ultra presión y comienzan a atacar el incendio", explicó Velásquez.