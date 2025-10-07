Preocupación en Sitionuevo, Magdalena, por creciente ola de desapariciones y homicidios

Gran parte de la población en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, está atemorizada por una creciente ola de violencia suscitada en el presente año, mayormente derivada de la lucha territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la cual estaría relacionada con al menos seis desapariciones y ocho homicidios.

Una de esas desapariciones es la de Yovanny de la Hoz, un hombre de 59 años que se ganaba la vida como mototaxista y al que se le perdió el rastro desde el pasado 19 de septiembre en una tienda del corregimiento de Palermo.

“Informa la denunciante que el señor fue visto por última vez en la tienda “La Sede”, del corregimiento de Palermo, jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo, Magdalena. Desde entonces se desconoce su paradero. Conduce una motocicleta marca Boxer de color negra de placas LOZ26H”, se puede leer en su reporte de extravío en poder de la Fiscalía.



“Mide 1,61 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura delgada, piel blanca, cabello de color castaño oscuro, corto y crespo, ojos pequeños de color negro, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, cicatrices en el hombro izquierdo de 15 centímetros aproximadamente, usa brackets, tatuajes en forma de lunar en el lado superior izquierdo”, añade en su descripción.

Dice su hija Sandra de la Hoz que nunca había cortado comunicación con ellos y que ahora mismo toman rumbo hacia Santa Marta para identificar un cuerpo similar que fue reportado sin vida en la morgue de esa ciudad.

“Nosotros esperamos que nos ayuden a esclarecer el caso. Mi papá no tenía problemas con nadie y queremos saber qué fue lo que pasó, que nos ayuden a investigar”, declaró a Blu Radio.

Las personas actualmente desaparecidas son Cristian David Pahuana, Jaider Jose Zarate, Omar Eduardo Barrios, Jeison Andrés Fornaris, Keiner David Sanes, Deivis Bravo Estevez.

Mientras tanto, según lo mencionado a Blu Radio, hay otras dos desapariciones en Barranquilla, cuyas personas, al parecer, fueron llevadas hasta esa zona. Estos son Robinson Alfonso Forero y Julio Mario Rodríguez.