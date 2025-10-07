En vivo
Ejército busca a militar desaparecido tras combates contra el Clan del Golfo en Yondó

El uniformado habría sido visto por última vez cuando ingresó al río Cimitarra.

Ejército Nacional
Ejército Nacional
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

En medio de un momento complejo que vive el orden público en el departamento de Antioquia, el Ejército Nacional confirmó a través de un comunicado que en el municipio de Yondó se adelantan diferentes labores de búsqueda de un soldado profesional que está desaparecido hace varias horas.

El reporte de las autoridades evidencia que las tropas del Batallón de Infantería Rafael Reyes Prieto se enfrentaron con el Clan del Golfo en la vereda Bocas de San Francisco cuando fue visto por última vez el militar que, al parecer, cayó en el río Cimitarra en medio de las operaciones que se adelantaban en la zona.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mencionó que todas las capacidades operativas de búsqueda y rescate están dirigidas a encontrar al soldado profesional en el municipio de Yondó o localidades vecinas.

"Cuando estaban transportándose por el río Cimitarra, que está bastante crecido, fueron hostigados y un soldado cayó con su armamento, y es el que se encuentra desaparecido. Todos los organismos de socorro están en su búsqueda", explicó el mandatario.

Por ahora la Fuerza Pública se encuentra en la zona rural de Yondó buscando al militar que completa al menos 12 horas desaparecido, a la vez que adelanta diferentes acciones para poder brindar la seguridad pertinente a los pobladores de la vereda Bocas de San Francisco que en las últimas horas fueron testigos de los fuertes combates contra el Clan del Golfo.

Por su parte, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y La Paz del Nordeste Antioqueño expresó su rechazo a las confrontaciones armadas entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley, ya que esto aumenta la preocupación de las personas que recientemente han tenido que ver movimientos militares e ilegales que solo crea zozobra y temor en la zona.

Finalmente, Cahucopana pidió una intervención humanitaria urgente en el Valle del Río Cimitarra, pues los recientes hechos han puesto a sus pobladores en medio del fuego cruzado de los combates que, por ahora, pararon para adelantas las labores de búsqueda del soldado profesional desaparecido.

