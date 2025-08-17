Publicidad

Remolcador chocó contra el puente Barrancabermeja-Yondó: investigan causas del accidente

Aunque la embarcación sufrió daños significativos, no hubo heridos de gravedad. Las autoridades investigan las causas del accidente y la infraestructura del puente para verificar si hay afectaciones.

Accidente fluvial en el Río Magdalena.JPG
Imágenes de la comunidad.Accidente fluvial en el Río Magdalena
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 12:18 p. m.

En la mañana de este domingo, 17 de agosto, se registró un aparatoso accidente en el río Magdalena, cuando el remolcador de la empresa Naviera Río Grande colisionó contra una sección del puente Guillermo Gaviria Correa, que comunica a Barrancabermeja con Yondó, Antioquia.

Al parecer, el hecho se originó cuando la embarcación se desvió del canal navegable designado e impactó un tramo de menor altura de la estructura del puente, lo que ocasionó que los tripulantes se tiraran al agua tratando de salvar sus vidas.

Vendedores de pescados de la zona sintieron la magnitud del impacto. Julio César Agudel, narró los minutos de angustia tras el fuerte estruendo “muchos pensamos que la estructura del puente había sufrido daños serios, todo fue porque ha llovido y no se fijan en los niveles del río ya por donde deben pasar las embarcaciones son metros más adelante”, relató.

Otras remolcadoras que se encontraban cerca acudieron al lugar para auxiliar la emergencia, logrando controlar la situación en pocos minutos.

Autoridades fluviales explicaron que el aumento del caudal del río Magdalena, producto de las intensas lluvias en Santander, pudo haber incidido en la pérdida de control de la embarcación. Sin embargo, el hecho está en investigación para establecer las causas exactas.

La Naviera Fluvial Colombiana inició las maniobras de retiro del remolcador con el fin de evitar mayores complicaciones en la movilidad fluvial y garantizar la seguridad de la zona.

Ingenieros adelantan una revisión técnica del puente para descartar afectaciones graves en su infraestructura. Por ahora, las autoridades reportan normalidad en la movilidad terrestre.

