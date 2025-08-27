Autoridades en Yondó advierten sobrevuelos de drones y mensajes alusivos a las disidencias

La crítica situación de orden público por la que atraviesa el departamento de Antioquia ahora tiene un nuevo punto de atención para las autoridades, ya que en el municipio de Yondó se reportaron dos hechos que hicieron que se hiciera un Consejo de Seguridad Extraordinario debido al sobrevuelo de algunos drones y a la instalación de elementos alusivos a las disidencias.

Según mencionaron desde esta zona del Magdalena Medio antioqueño, la Fuerza Pública reportó cerca de cuatro vuelos de drones que estaban volando sobre el casco urbano sin la autorización de las autoridades correspondientes. Además, indicaron que el uso de estos vehículos aéreos no tripulados no tienen permiso ni para particulares ni empresas.

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, aseguró que la situación prendió las alarmas en el municipio teniendo en cuenta que ya en el país se tiene el registro de atentados de grupos armados con el uso de drones.

"No deja uno de preocuparse por la situación, pues es un hecho que no se había presentado acá en el municipio, pues estos sobrevuelos, estos drones, pues, y eso causa, pues, esa preocupación, más que todo en las autoridades, porque todavía no se ha podido identificar con qué objetivo se hacían estos sobrevuelos", mencionó el mandatario.

Sin embargo, no es el único hecho de orden público que tiene preocupadas a las autoridades, puesto que en el puente que comunica a Yondó con Barrancabermeja se encontró un cartel con mensajes en alusión a las disidencias, material que fue retirado del lugar una vez se alertó de la alteración.

Por ahora en el Magdalena Medio antioqueño se espera nuevas medidas de refuerzo por parte de la Fuerza Pública, tanto con la llegada de más pie operativo en la zona urbana, así como más control mes en las vías de acceso al municipio de Yondó.