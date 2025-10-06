Van 15 muertos por intoxicación con ‘cococho' en Barranquilla; hay siete afectados en UCI

Sigue aumentando en Barranquilla el número de víctimas derivado del episodio de intoxicación masiva por consumo de altas concentraciones de metanol en licor adulterado, siendo que este fin de semana murieron dos personas más, lo que aumenta a 15 el número de fallecidos.

Se trata de Aníbal Enrique Rivero Brochero y Jhonavy Del Valle Suarez, hospitalizados en el Nuevo Hospital de Barranquilla y en el Camino Adelita de Char, respectivamente, tras resultar intoxicados por consumo de 'cococho'.

En el caso de Jhonavy, quien es oriundo de Venezuela, sus familiares reconocieron a las autoridades que era un frecuente consumidor de este tipo de bebidas alcohólicas y que solía frecuentar zonas como 'El boliche', para comprar estos productos que van desde $2.000 hasta $13.000. Frente a Rivero Brochero, no se dispone de mayor información, pues hasta el momento no había sido establecido su número de identidad ni su edad.

De acuerdo con el reporte que actualiza la Secretaría de Salud de Barranquilla, actualmente hay seis personas hospitalizadas en Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que cuatro más permanecen bajo observación.



Es de recordar que el pasado 23 de septiembre se conoció de una intoxicación masiva que afectó a recicladores, vendedores ambulantes y personas en condición de calle de 'El Boliche' de Barranquilla, quienes habían comprado por $2 mil unas botellas que tenían una mezcla de agua y alcohol de madera, lo que ocasionó afectaciones inmediatas en varios de los consumidores.

Según explicó el toxicólogo Agustín Guerrero, el metanol no es apto para el consumo humano y, dependiendo la dosis de consumo, puede causar lesiones neurológicas que ocasionan ceguera o generar daños que derivan en la muerte.

Hasta el momento se sabe que este producto fue preparado por Nicolás Manuel Medrano, quien habría realizado erróneamente la mezcla y fue el primero en fallecer por su consumo.

Sin embargo, antes de fallecer logró sacar a la venta varias unidades de su producción, las cuales terminaron ocasionando esta tragedia.