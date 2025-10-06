Un abatido y arsenal incautado dejaron combates entre Ejército y Clan del Golfo en Valdivia

En medio del complejo panorama de orden público y humanitario en varios municipios del Norte de Antioquia, sigue la ofensiva de la fuerza pública contra grupos armados en disputa por el control del territorio y las rentas ilícitas.

Este es el caso del municipio de Valdivia donde en las últimas horas tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército, sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo en la vereda San José de Génova.

En medio de estas acciones, la institución militar destacó que uno de los integrantes de este grupo criminal fue abatido, mientras que se logró la incautación de ochos fusiles, 29 proveedores y más de 2000 cartuchos de diferentes calibres que estaban en el lugar de las confrontaciones.

"Contra esta estructura, la cual nos viene afectando los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, ha sido reiterativa el accionar de la fuerza pública. Este es el compromiso que tenemos con el Bajo Cauca antioqueño", dijo el general Eduardo Alberto Arias, comandante Décima Primera Brigada.



Dentro del material de intendencia fueron incautadas prendas y artículos de uso privativo de las fuerzas militares como 11 guerreras, 10 pantalones tipo camaleón, 24 buzos tácticos, 12 equipos de campaña, ocho chalecos, nueve cintelas, tres bolsos de asalto y seis sudaderas, así como lograron la ubicación de ubicaron dos radios, baterías y antenas.

En el desarrollo de la operación, uno de los soldados resultó herido, y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue evacuado de manera inmediata hacia la ciudad de Medellín, donde está siendo atendido en un centro asistencial.