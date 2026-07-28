Investigan agresión sexual contra mujer en transporte por aplicación en Montería

Una mujer en Montería fue víctima de agresión sexual durante altas horas de la noche de este lunes, tras tomar un servicio de transporte por aplicación que tenía como destino final su casa, luego de salir de un centro comercial de la ciudad donde estaba viendo una película.

De acuerdo con el reporte que realizó por redes sociales Valentina Ortiz, una de sus mejores amigas, el conductor al parecer le solicitó sentarse en el puesto de adelante del vehículo para evitar multas y, de un momento a otro, se desvió del camino que llevaba. La joven declara que su allegada tras ser víctima de tocamientos, decidió lanzarse de aquella camioneta Renault Duster cuando frenó en uno de los semáforos de la ruta.

“Anoche una amiga fue víctima de un suceso muy desgarrador y queremos dar con el paradero de su agresor. Este hecho ocurrió alrededor de las 11:40 de la noche cuando salió del Centro Comercial Buenavista porque estaba en el cine. A ella se le apaga el teléfono, por lo cual no puede tomar un taxi por aplicación y tampoco llamar a nadie que pasara a buscarla. Estaba sola. Se dirige a la parte de afuera donde están los taxis y habla con un señor que dice hacer carreras particulares y decide montarse”, dijo inicialmente.

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“Las características del vehículo son un Renault Duster color gris oscuro con placas terminadas en 179 o que contengan esos números. Antes de la agresión, este señor manifestó llamarse Carlos, ser profesor de inglés del Sena y tener un hijo. Posterior a esto, este hombre saca un arma cortopunzante y la agredió sexualmente. Afortunadamente, mi amiga pudo defenderse como pudo y saltó del vehículo cuando este hombre paró en un semáforo de la Circunvalar. El caso está en manos de la Fiscalía”, agregó.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, describió el hecho como “inaceptable” y pidió a las autoridades identificar y judicializar cuanto antes al presunto responsable. Mientras tanto, por las plataformas digitales también fue abierta una campaña para recolectar información del posible paradero de agresor o verificar la existencia de más víctimas.

“Este hecho es inaceptable y no lo vamos a tolerar. La víctima ya interpuso la denuncia penal y hemos establecido contacto directo para brindarle acompañamiento integral. Estamos en coordinación con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno, que adelantan la recolección del material probatorio para identificar y judicializar al presunto responsable. A quien atente contra nuestras mujeres lo vamos a encontrar. Montería no es tierra de impunidad. Si tienes información, comunícate de inmediato con la Línea de Emergencias 123”, escribió Kerguelén.