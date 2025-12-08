Aterrador relato de vigilante que denunció a inspector de la Policía por agresión sexual

Un video que hoy hace parte de una investigación judicial destapó el aterrador testimonio de Selena Monsalve, una vigilante de 23 años que denunció haber sido víctima de agresión y acoso sexual por parte de un inspector de Policía en Soacha. Las imágenes, conocidas por Noticias Caracol, se han convertido en una de las principales pruebas contra José Arturo Figueredo, funcionario que, por su cargo, debía garantizar los derechos de la ciudadanía.

Los hechos quedaron registrados la tarde del martes 3 de junio de 2025, cerca de las 5:00 de la tarde, en la Inspección Sexta de Policía de Soacha. Según el relato de la víctima, todos los funcionarios ya se habían retirado del lugar, salvo ella y el inspector. Tras meses de acoso constante, ella decidió grabar con su celular mientras cumplía con sus labores. Minutos después, el hombre se le acercó y comenzó la agresión, pese a los reiterados intentos de la joven por detenerlo.

En el video se observa cómo el inspector le besa la cabeza a la fuerza, la toca sin su consentimiento y la hostiga verbalmente, mientras la víctima le suplica que pare. De hecho, le coge una de sus manos e intenta acercarla a su partes íntimas, mientras ella opone resistencia.

La joven asegura que ese comportamiento no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repitió desde enero, poco después de haber iniciado su trabajo en ese lugar. Según su testimonio, el funcionario la tocaba en la cara, los senos y otras partes del cuerpo, al tiempo que le hacía comentarios de carácter sexual.



No sería la única víctima

Selena también afirmó que no fue la única víctima. Otras vigilantes habrían sufrido agresiones similares y algunas accedieron a declarar a Noticias Caracol de manera anónima por temor a represalias. En sus relatos coinciden en que el inspector Figueredo se insinuaba, se exhibía y aprovechaba los momentos en que quedaban solas para acosarlas. Una de ellas incluso decidió renunciar ante el miedo constante de volver a ser atacada.



El caso fue denunciado ante la Fiscalía y la Alcaldía de Soacha a comienzos de junio. Noticias Caracol tuvo acceso al expediente que se abrió en la oficina de control interno disciplinario del municipio, el cual luego fue remitido a la Personería de Soacha para que continúe con el proceso. Mientras avanzan las investigaciones, la víctima confesó que el impacto psicológico fue devastador, al punto de intentar quitarse la vida.



¿Qué responde el inspector?

El inspector José Arturo Figueredo, abogado y funcionario público desde hace varios años, negó los señalamientos y aseguró ser inocente. Sin embargo, se abstuvo de dar explicaciones sobre el delicado contenido del video, limitándose a decir: "Esa es su percepción señor periodista".