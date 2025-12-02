TransMilenio adelantó la Navidad a miles de ciudadanos: lanzan nueva ruta Soacha-Bogotá

Justo en el arranque de la temporada decembrina, TransMilenio sorprendió a miles de pasajeros con un anuncio: la creación de una nueva ruta entre Soacha y Bogotá. Aunque la expectativa por una alternativa de movilidad era grande, esta nueva opción no ha sido recibida con el entusiasmo que se esperaba.

Se trata del servicio E48 - G48, diseñado con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento y simplificar los trasbordos. Sin embargo, al analizar su recorrido, la ruta replica gran parte del trayecto de servicios ya conocidos, como la B46, la K43 o la E42.

Si bien esta nueva ruta ayudará a descongestionar el corredor Soacha-Bogotá, uno de los tramos más complejos de la ciudad, y aliviará la carga de pasajeros para hacer la movilidad más ágil, el hecho de que recorra estaciones ya cubiertas por otras rutas ha generado ciertas críticas. Muchos usuarios esperaban que esta troncal se enfocara en destinos con alta demanda que actualmente siguen desatendidos o poco conectados, como el Portal 80, Usme o el 20 de Julio.

Nueva ruta E48 – G48 de TransMilenio: Horarios y recorrido oficial

El nuevo servicio operará en los horarios de mayor demanda, buscando optimizar los viajes de los ciudadanos que inician y finalizan su jornada:

Ruta E48 (mañana)



Disponible de lunes a viernes, desde las 4:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Inicia su recorrido en la estación San Mateo y finaliza en el Centro Administrativo Distrital (CAD).

Realiza paradas en puntos clave como Terreros, León XIII, La Despensa, Bosa, Sevillana, Venecia, General Santander, Santa Isabel y Ricaurte.

Ruta G48 (tarde)



Opera en jornada de tarde y noche, desde las 4:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Realiza el recorrido en sentido inverso: desde el CAD hacia San Mateo.

Este diseño estratégico busca una conexión directa con la troncal NQS, uno de los ejes vitales del sistema. Esta conexión articula rutas hacia el centro y el occidente de la ciudad, permitiendo enlaces eficientes con otros servicios troncales y alimentadores.

La nueva ruta E48 – G48 entrará en operación el martes 9 de diciembre, y su principal objetivo es fortalecer la movilidad entre los sectores residenciales de Soacha y los puntos neurálgicos de Bogotá.

¡Estrenamos ruta en #TransMi! 🚍✨ Conoce el nuevo servicio E48 – G48.



A partir de este martes 9 de diciembre, llega esta nueva opción para conectar a Soacha con la NQS Central. ¡Toma nota de sus paradas! 👇



— TransMilenio (@TransMilenio) November 29, 2025

Cambios adicionales en TransMilenio por la nueva ruta Soacha-Bogotá

TransMilenio también aprovechó el anuncio para informar un ajuste operacional en la Ruta Fácil 4, que a partir de la fecha de inicio del nuevo servicio realizará su parada en los vagones 1 y 2. La entidad hizo una recomendación enfática a todos los usuarios de este servicio: revisar esta modificación con antelación para evitar cualquier tipo de contratiempo en sus desplazamientos diarios.

Adicionalmente, se espera que la nueva ruta E48 – G48 logre mejorar significativamente el ingreso desde la Autopista Sur hacia estaciones esenciales como Sevillana, Venecia y General Santander. Estas paradas son fundamentales para canalizar el flujo masivo de pasajeros que proviene directamente de Soacha hacia la troncal NQS.

Una vez que el servicio se incorpora a este corredor, continúa su trayecto hacia Santa Isabel y Ricaurte, para cerrar su operación en el CAD, un punto de gran relevancia estratégica para quienes tienen su lugar de trabajo en las zonas del centro y occidente de la capital.