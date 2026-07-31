Investigan intoxicación de al menos 70 estudiantes en zona rural de Barranco de Loba, sur de Bolívar

Un total de 67 estudiantes, niños y adolescentes entre 3 y 14 años, de la institución educativa de Los Cerritos, en zona rural de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, tuvieron que ser atendidos de emergencia, luego de presentar síntomas de intoxicación en medio de la jornada escolar.

La emergencia se inició sobre el mediodía de este jueves 30 de julio, cuando los estudiantes empezaron a reportar dolor abdominal, vómitos, diarrea, incluso desvanecimientos, por lo que tuvieron que ser trasladados a la Ese Hospital de Barranco de Loba.

“Alrededor de las 2:00, 2:30 de la tarde, recibimos una llamada del rector de la institución educativa del corregimiento de Los Cerritos, en donde nos informaban que había una intoxicación de los niños, que habían presentado síntomas de intoxicación, vómitos, dolor abdominales, mareo y algunos desvanecimiento. Esto, manifestó el rector, sucedió posterior a la ingesta de la comida que se le da a los niños en el colegio a través del PAE. Ellos manifestaron al momento de atenderlos que habían comido cerdo y pollo con papas”, explicó en diálogo con Blu Radio la directora de la ESE Hospital de Barronco de Loba, América Calambria.

Le puede interesar: Alerta en Medellín por 18 casos de intoxicación aguda con tusi mezclado: un paciente fue amputado



La funcionaria detalló que, una vez reportada la emergencia, tuvieron que activar un protocolo especial para el traslado de los estudiantes a la cabecera municipal. Por fortuna, todos los estudiantes se encuentran estables y solo dos permanecen bajo observación

“Nosotros en la institución atendimos alrededor de 67 niños, aunque podrían ingresar más. Yo atendí a los niños con síntomas de una intoxicación probable de origen bacteriano. Los niños llegaron con dolor abdominal, con vómitos en repetidas ocasiones, también tenían mareo y tuvimos dos niños que presentaron dificultad respiratoria. Gracias a Dios, la situación no fue grave, había niños deshidratados, se pudo controlar la situación. Algunos se canalizaron, otros niños no necesitaron ser canalizados, sino manejo con tolerancia vía oral y todo estuvo se pudo controlar”, sostuvo la gerente de la ESE de Barranco de Loba.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Bolívar informó que junto a la Secretaría de Salud, se activó un protocolo para establecer las causas de la emergencia.

Publicidad

Asimismo, la secretaria de Educación, Crisjulieth Ramos, dijo que, por ahora, no se puede atribuir la causa de la intoxicación algún alimento del Plan de Alimentación Escolar, que en este caso de cocina en sitio.

“Desde la Secretaría de Salud se están haciendo las diferentes investigaciones, los diferentes exámenes, cercos epidemiológicos con el objetivo de poder determinar qué fue lo que ocurrió, por tanto, no pudiéramos indicar hoy cuál es la causa fundamental de la situación que se presentó en Barranco de Loba con los estudiantes de una institución educativa, porque, si te das cuenta, no fueron todos los estudiantes. Hay una matrícula superior allá y solamente fueron estos, alrededor de 70 estudiantes, entonces no pudiéramos determinar qué es a causa del Programa de Alimentación Escolar, sin embargo, de manera preventiva, estamos hoy en sitio en Barranco de hoy y en los diferentes municipios de las Loba”, aseguró.

Blu Radio conoció que, en medio de la investigación que adelantan las autoridades departamentales, desde la Gobernación de Bolívar se ordenó la suspensión inmediata del suministro de las raciones de alimentos del Programa de Alimentación Escolar en las diferentes instituciones educativas en el zodes Las Lobas.