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Investigan panfleto hallado junto a cilindros sospechosos en Barranquilla

La Policía descartó la presencia de explosivos en estos cilindros, pero encontró panfletos amenazantes contra la Alcaldía Distrital y funcionarios del Inpec.

Cilindro sospechoso.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Lanzar una nueva amenaza contra las autoridades de Barranquilla y los funcionarios del Inpec habría sido la intención de la banda delincuencial 'Los Pepes' al dejar abandonados un cilindro y una bolsa sospechosa en plena vía La Cordialidad, durante la madrugada de este martes.

El cilindro, marcado con las siglas EUC en alusión a ‘Los Pepes’, apareció en inmediaciones de la urbanización Villa Olímpica; mientras que el otro paquete sospechoso, también con un cilindro en su interior, fue dejado a la altura del puente de La Cordialidad con Circunvalar, donde las autoridades debieron bloquear el paso de vehículos y transeúntes hasta verificar que no había presencia de explosivos, como se especuló desde el inicio.

Si bien se descartó cualquier artefacto explosivo, el temor no desaparece debido al hallazgo de panfletos junto a ambos elementos sospechosos, los cuales están siendo analizados por las autoridades.

"Es un panfleto que se atribuye a un grupo denominado 'Los Pepes' y tiene amenazas contra funcionarios de la Alcaldía Distrital, contra la Fuerza Pública y contra el Inpec. Entonces, obviamente estamos verificando la credibilidad de este documento amenazante", manifestó a BLU Radio el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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Es preciso recordar que hace un par de semanas ‘Los Pepes’ también lanzaron amenazas contra funcionarios del Inpec para evitar el supuesto traslado de cárcel de Digno Palomino, máximo cabecilla de esta organización criminal. Inclusive, horas después de conocerse las intimidaciones hubo dos atentados simultáneos contra las cárceles ‘La Modelo’ de Barranquilla y ‘La Tramacúa’ de Valledupar, las cuales fueron atacadas a tiros por desconocidos.

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