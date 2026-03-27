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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Invima niega ingreso de medicamento que le salvaría la vida a un niño de 4 años en Barranquilla

Invima niega ingreso de medicamento que le salvaría la vida a un niño de 4 años en Barranquilla

Luis Guillermo no habla ni tampoco camina pero ya es esperado en Barcelona, donde en el Hospital Sant Joan de Déu intentarán salvarle la vida.

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