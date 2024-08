Joven beisbolista dominicano murió al caer del tercer piso de un hotel en Santa Marta

Los hechos ocurrieron en el Hotel Sierra Nevada, ubicado en el Centro Histórico de Santa Marta, cuando el joven deportista Iván Cruz Díaz, oriundo de República Dominicana, perdió la vida ocho días después de haber caído de la azotea del hotel, ubicado en el tercer piso. Subió en compañía de otro compañero para distraerse, pero al parecer se sentó en la orilla, perdió el equilibrio y cayó de aproximadamente 9 metros de altura.

El joven, de 16 años, fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital Julio Méndez Barreneche, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Llevaba ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida. Sin embargo, en la madrugada de este jueves 8 de agosto, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según su madre, Dominga Díaz, el lugar no contaba con baranda de seguridad y se encontraba en obra negra, es decir, sin terminar y, aun así, no tenía ningún aviso de precaución o de prohibición de acceso. Por esta razón, aseguró que tomará acciones legales contra el hotel para que respondan por la muerte de su hijo.

"Esa azotea no contaba con ni una verja, ni tenía un aviso de cuidado o peligro. Ellos (el hotel) son responsables de que mi hijo perdiera la vida. Era un niño y subió en compañía de un compañerito para comerse una papita”, expresó la señora Dominga en medio del dolor por lo ocurrido.

La madre de Iván también afirmó que “el administrador del Hotel Sierra Nevada me aseguró que no contaban con los recursos para responder por lo ocurrido". Y agregó: "No les deseo jamás que pasen por lo que yo estoy sintiendo. Vamos a llegar hasta el final de esto, hasta que respondan”.

El joven deportista llegó a Santa Marta por segunda vez para participar en un campeonato internacional de béisbol. Por su parte, las autoridades de Policía y Fiscalía están adelantando la investigación para esclarecer los hechos en los que el beisbolista perdió la vida. BLU Radio buscó conocer la posición del Hotel Sierra Nevada frente a lo ocurrido, pero aseguraron que por el momento no se pronunciarán.