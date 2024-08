"La amenazaron y la subieron a un carro": madre de joven desaparecida en Barranquilla

Desde el pasado 11 de mayo Gloria Torres no ha podido conciliar el sueño buscando pistas que permitan dar con el paradero de su hija Isamar Algarín Torres, luego de que saliera del parqueadero de la Sijin, en el norte de Barranquilla, donde estuvo retenida unas dos horas al haber sido encontraran junto a otros siete hombres armados que, según la Policía, planeaban un atentado en el norte de la ciudad.

La joven de 28 años quedó en libertad al corroborarse que no tenía nada que ver con esta estructura, sin embargo, nunca regresó a su casa en el barrio Los Olivos donde sus tres hijas y su madre, aún la esperan.

Al cumplirse 3 meses y 3 días de su desaparición, Gloria Torres reveló a Blu Radio que en poder de las autoridades existen videos de cámaras de seguridad donde se evidencia que Isamar salió de la Sijin, subió a un carro rojo, bajó de este en el barrio Boston, norte de Barranquilla y allí hombres armados la obligaron a subir a un automóvil blanco del que aún no se tiene la placa.

“En la parte de atrás del carro rojo que la deja, había un carro blanco parqueado con las luces en altas. Mi hija entra a una tienda y cuando ella sale el carro ojo que la traía ya no estaba. En las cámaras se ve que ella empieza como a buscar, pero enseguida llega el carro blanco que estaba detrás. De ahí se baja un hombre que la jala por el cabello y mi hija forcejea, el tipo le apunta con un arma en la cintura, pero ella seguía forcejeando. De ese mismo vehículo bajó otro hombre y ayudó a subirla y luego se fueron”, narró Gloria.



El recorrido de Isamar

El primer video que se logró recuperar fue el de una cámara que muestra a Isamar salir del parqueadero de la Sijin e intentar parar varios taxis, sin embargo, al no poder conseguir una carrera subió a un automóvil rojo que estaba parqueado, presuntamente, ofreciendo servicio de Indriver.

Blu radio conoció que este conductor ya fue entrevistado por la Fiscalía, sin embargo, entregó una versión diferente a lo que se ve en las cámaras, pues aseguró que dejó a Isamar en inmediaciones del Colegio Colón, cuando en realidad los registros de las grabaciones lo ubican en la calle 57con la carrera 41.

En este punto Isamar Algarín entró a una tienda, compró algo y al salir empezó a buscar desesperada el carro rojo, pero este ya se había.

El conductor en la entrevista dijo a la Fiscalía que Isamar había pedido un servicio para Santa Marta, situación que para Gloria es imposible, pues la joven no tenía teléfono ya que este le fue incautado durante su captura.

Segundos después de que Isamar estuviera parada en el andén, apareció el automóvil blanco, de él descendió un hombre que llevaba puesta una chompa oscura y no dejaba ver si rostro.

Gloria cuenta que al ver los videos, detalló como esta persona tomó a su hija de los cabellos y con violencia la jaló hacia el carro, pero ella se resistió con toda su fuerza y fue entonces cuando le apuntan con una pistola en su cintura y luego un segundo hombre baja ayudar a llevársela a la fuerza.



Clamor desesperado

Ante estos hechos, Gloria pide a las autoridades no desfallecer en los esfuerzos para dar con la ubicación del carro blanco, pieza clave para dar con el paradero de Isamar.

Este caso fue denunciado ante la Fiscalía como desaparición forzada y en tres mese ya ha pasado por manos de cuatro fiscales, asegura Gloria, sin que nadie le de una información concreta de lo que ocurrió con su hija.

Del hecho también tiene conocimiento La Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, pues esta desesperada madre ha tocado todas las puertas posibles.

“Estamos muy angustiados todos por la desaparición de Isamar. Yo le pido a las autoridades que la busquen, no creo que en tres meses no den con la información. Dicen que no han dado con las placas del carro en el que se la llevaron a la fuerza, pero esto es muy difícil de creer”, dijo Gloria.