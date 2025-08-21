Liberan a líder social secuestrado hace casi un mes en el Sur de Bolívar

Tras permanecer 29 días en cautiverio, fue liberado el líder social Luis Eduardo Bohórquez, quien se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Marizosa, zona rural de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar.

Bohórquez fue liberado sobre las 3:15 de la tarde de este jueves 21 de agosto, según confirmó a BLU Radio el alcalde de esa población, Milton Olaya.

El líder social, quien también goza de reconocimiento por su trabajo en defensa de comunidades agromineras de esta región, y su activismo en favor de la protección y conservación de la serranía de San Lucas, fue secuestrado desde el pasado 22 de julio por cerca de diez hombres fuertemente armados que lo sacaron de su vivienda.

Desde que se conoció la noticia de su secuestro, diferentes organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el mismo Gobierno Nacional exigieron su liberación.

El secuestro de Bohórquez fue atribuido al grupo armado ELN.