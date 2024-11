Líderes cancelaron marcha en Barranquilla contra el Gobierno: "Lo hicimos por seguridad"

Aunque en Barranquilla se tenía todo preparado para la jornada de movilización convocada para rechazar, una vez más, las políticas y reformas del Gobierno Petro, líderes de la protesta denunciaron que la agenda que se tenía programada tuvo que ser cancelada por amenazas, carro-vallas vandalizados e, inclusive, riesgo de ser atacados con piedras.

Así lo manifestó Mónica Maldonado, una de las líderes de esta convocatoria, quien aseguró a BLU Radio que las condiciones no estuvieron dadas para tomarse las calles de Barranquilla, por lo que consideraron pertinente solo realizar un plantón en la estatua del Joe Arroyo.

Y es que, según lo que se tenía previsto, la manifestación llegaría hasta el parque Santander a mediodía de este sábado. Sin embargo, información que les habría llegado de parte de las autoridades dio cuenta de que, en el punto de llegada, vándalos los esperaban con piedras.

Marcha Bucaramanga. Foto: video Blu Radio.

"No hubo garantías de seguridad. Nos mandaron fotos de personas que nos estaban esperando en el punto de llegada con piedras e, incluso, carro-vallas vandalizados desde la semana pasada que decidimos convocar la marcha. No hay garantías, así que no podemos exponer a la gente barranquillera", dijo Maldonado.

Así las cosas, los manifestantes se quedaron congregados por casi dos horas en el punto de concentración con pancartas, banderas y camisetas de Colombia, gritando al unísono “Fuera Petro”.

Estos, acongojados por no poder movilizarse este sábado, advirtieron que seguirán en pie de lucha para, según ellos, salvar al país de la escalada violenta que vienen protagonizando diferentes organizaciones criminales en diferentes regiones.

"Los motivos son claros, queremos que Colombia recupere el rumbo de lo que venían haciendo anteriores gobiernos en materia de seguridad, por ejemplo. Entonces, en ese caso, necesitamos tomarnos las calles para exigir seguridad", indicó Rafael Romero, uno de los manifestantes.

Por otra parte, miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Campestre también se hicieron presentes en esta concentración, rechazando nuevamente el cobro de valorización. Alberto Cianci, presidente de la JAC, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Transporte, María Constanza García.

"Decirle no a la valoración que nos quiere imponer el Gobierno Petro. Nosotros estamos apoyando las demandas que instauraron los senadores Mauricio Gómez y Carlos Meisel para tumbar ese 'adefesio'. Nos quiere cobrar valorización, pero vivimos con las calles inundadas cada vez que llueve", dijo.

Cartagena, Valledupar y Montería fueron las otras tres ciudades que se sumaron a la jornada de protestas y manifestaciones durante la mañana de este sábado. En la Heróica se registró una movilización que partió a las 9:00 de la mañana desde la plazoleta India Catalina hasta la Glorieta de los Mártires.

Entre tanto, en Valledupar marcharon contra el Gobierno Petro, cuya movilización partió desde la Glorieta de los Músicos hasta la plaza Alfonso López, en Montería hubo un plantón pacífico en el parque Simón Bolívar.