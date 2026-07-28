Líderes de La Mojana denuncian "castigo" de presidente Petro tras traslado de $1,2 billones

La decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro de destinar 1.2 billones de pesos que estaban previstos para el Proyecto Integral Hidráulico de La Mojana a la atención de la emergencia por el Fenómeno del Niño, generó un fuerte rechazo entre los líderes de la región, quienes consideran que el Gobierno saliente los está “castigando” por los malos resultados electorales durante las pasadas elecciones.

“Nosotros catalogamos ese ese acto, esa decisión del presidente prácticamente como como revanchista, como castigando a la Región de La Mojana por los malos resultados electorales que obtuvo el candidato Cepeda acá y lógicamente eso se debió a que hay un malestar en la gente por la negativa del cierre de Caregato a cargo de la Unidad Nacional de gestión del Riesgo”, expresó Neiman Estrella, presidente de la Corporación para la Defensa de la Región de La Mojana (Codemojana)

En esta subregión que lleva cuatro años a la espera de que sea cerrado el boquete de Caregato, se contabilizan más de 200.000 personas damnificadas en 11 municipios que conforman La Mojana. Allí, incluso, aún hay familias que están sobre la vía viviendo en cambuches tras haberlo perdido todo por las inundaciones de Caregato, como lo indica Gilmor Julio Arrieta.

“Este anuncio fue un golpe mortal para nosotros, nos quitaron la poquita esperanza que teníamos. Solo nos salvaría la llegada del nuevo gobierno. Perdimos todo el ganado, las cosechas de arroz, la maquinaria nos quedó bajo el agua. No nos quedó ni la casa y nos tocó salir”, detalló el líder social.



El presidente de Codemojana calificó la medida del presidente Petro como "inconcebible" y expresó su respaldo a la ex gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, por no aceptar que esos recursos fueran utilizados para un fin diferente al proyecto destinado a mitigar las inundaciones. Por ello hacen un llamado al procurador general a que intervenga.

“Aquí no queda otra opción de que el procurador general detenga esa decisión que pretenden tomar de castigar a la Mojana. Le pedimos que a través de una acción de control preventivo detenga esa decisión, porque salir a protestar cuando ya faltan pocos días para la salida del gobierno, es un daño irreparable”, puntualizó.