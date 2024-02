Líderes en Cesar denuncian que el Clan del Golfo los está amenazando para que se vinculen al grupo

Al menos 15 líderes sociales de El Paso, Cesar, han recibido las atemorizantes visitas o las intimidantes llamadas y mensajes de texto de hombres armados que se identifican como miembros del Clan del Golfo y les exigen vincularse a la organización criminal, si quieren conservar sus vidas y las de sus familias.

En Blu Radio conocimos el testimonio de un hombre que en las últimas semanas ha estado viviendo en la penosa situación del desplazamiento forzado, pues le tocó abandonar el pueblo junto a sus cinco hijos, su esposa y su cuñado, para evitar represalias contra ellos, ya que se negó rotundamente a ser parte del Clan del Golfo.

"Dos señores, portando armas, llegaron hasta donde yo me encontraba en el patio de mi casa acostado en una hamaca y, pues, me hicieron la propuesta que trabajara para ellos. Al yo decirles que no, ellos me dijeron que lo mejor era que desalojara el pueblo", narró la víctima, a quien por protección le reservamos su identidad.

El hombre cuenta que, a raíz de las difíciles condiciones que afronta por el desplazamiento, pensó en regresar a su tierra para retomar sus labores y ganarse el sustento, pero no había terminado de contemplar la idea cuando se enteró de que hombres armados volvieron a su casa a amenazar a otros familiares que aún quedaban allí.

Publicidad

La advertencia es clara para esta víctima: "Ellos dijeron en el pueblo que si yo vuelvo, me revientan, o sea, atentan contra mi vida. Entonces, me toca estar huyendo de mi pueblo", contó.

"Lo más triste que está pasando aquí en Colombia es que a las personas de bien, a los que buscamos el bien común nos toca desplazarnos y los delincuentes son los que reinan en la población", expresó.

Publicidad

De la misma forma, a otras víctimas les están exigiendo hasta 2 millones de pesos para comprar municiones y financiar sus acciones criminales. Esto ya es de conocimiento de las autoridades, confirmó la Policía del Cesar.