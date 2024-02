Arrojan vidrios en calle del barrio Los Rosales en Barranquilla para evitar peleas entre pandillas

Vidrios afilados y partidos de diferentes tamaños fueron arrojados a lo largo y ancho de las calles del barrio Los Rosales de Barranquilla. Esto, con el fin de alejar a las pandillas que cada tarde se citan en este sector del suroccidente de la ciudad con la única intención de enfrentarse de manera brutal.

Esta idea nació de un grupo de vecinos, el cual asegura que estas pandillas son conformadas por niños desde los 8 años y adolescentes que se reúnen descalzos en las calles, armados con toda clase de objetos contundentes para atacarse entre sí.

Calle llena de vidrios en barrio Los Rosales. Foto: tomada de Facebook Ojo de la Calle.

¿Qué dicen los vecinos del barrio Los Rosales de Barranquilla?

"La gente está cansada, ya no da para más. No es posible que todos los días esos niños se enfrenten y no pase nada. Ya hasta dos muchachos han perdido la vida en medio de estas peleas", dijo Eugenio Begambre, líder del sector.

Los niños y jóvenes son, en su mayoría, habitantes de los barrios 7 de Agosto y Los Rosales, quienes suelen establecer líneas imaginarias en sus sectores y enfrentarse en límites de ambas zonas, protagonizando sangrientas peleas que en más de una ocasión han desencadenado en homicidios.

