"Lo vimos como una parodia": organizador de desfile con banderas nazis en Valledupar

César Cañizares, técnico de un equipo de fútbol, aclaró en Mañanas Blu con Néstor Morales la polémica por la caravana con símbolos nazis realizada en Valledupar. El evento, ocurrido el pasado 16 de mayo, se volvió viral luego de que fuera interpretado como un presunto acto de proselitismo político.

"Lo vimos como una parodia", afirmó el organizador al explicar que el uso de banderas con esvásticas tuvo, según él, un propósito exclusivamente teatral y deportivo. El objetivo era "ambientar" la final de un torneo local y simbolizar que iban a "destruir" deportivamente al equipo rival.

Cañizares justificó la representación al señalar que en la costa Caribe es común realizar desfiles y caracterizarse como distintos personajes, entre ellos faraones o King Kong. Además, indicó que aprovecharon los vehículos militares tipo Willys, habituales en los desfiles de Valledupar, para desarrollar la puesta en escena.

Según explicó, la inspiración para el polémico desfile surgió de un episodio de Chespirito en el que se hacía una parodia de Adolf Hitler. Aunque reconoció conocer la historia del Holocausto, insistió en que la actividad no tuvo la intención de hacer apología al nazismo ni de exaltar esa ideología.



Frente a la reacción del presidente Gustavo Petro, Cañizares aseguró que los participantes son trabajadores del sector privado y que no tienen ninguna vinculación política. También afirmó que el evento no guarda relación con las elecciones ni con movimientos extremistas, sino que respondió, según dijo, a un contexto exclusivamente deportivo.

Finalmente, aprovechó el espacio en Blu Radio para ofrecer disculpas públicas a las personas que se sintieron ofendidas o afectadas por la representación. Reconoció que se trató de un desacierto y aseguró que nunca pretendieron revivir episodios dolorosos de la historia ni herir la sensibilidad de la comunidad internacional.