‘Los Pepes’ se retiran de los diálogos de paz urbana del Gobierno Nacional en Barranquilla

A su máximo nivel de incertidumbre llegaron las conversaciones para la instalación de una eventual mesa de paz urbana entre el Gobierno nacional y las bandas criminales en Barranquilla, debido a que la estructura Los Pepes de Digno Palomino decidieron dar un paso al costado, al tener aparentes desacuerdos con el sometimiento a la justicia que era necesario para la instalación en firme de los diálogos.

En otras palabras, el cabecilla de esta banda se negó a entregar información clave de los sectores del área metropolitana en los que tenían injerencia y los actos delictivos que allí adelantaban, como paso inicial que exigía el Gobierno nacional para facilitar un traslado suyo hacia alguna cárcel en Barranquilla.

Según pudo conocer Blu Radio, al parecer Palomino —a través de su equipo jurídico— manifestó no tener garantías para sus secuaces, debido a que otros grupos “se aprovecharon de esos datos” y luego dejarían involucrados a integrantes de Los Pepes en cualquier hecho de violencia que suceda en esos lugares.

Aunque hubo varios intentos de encontrar una solución, finalmente eso no fue posible según confirmó el facilitador de ese proceso, Camilo Pineda: “En el caso concreto de la estructura criminal de Los Pepes, con ellos no se llegó a un acuerdo de sometimiento a la justicia, tendrán sus propias consideraciones para no hacerlo en el marco de lo que puede ser un espacio de conversación sociojurídico; lo cual no lo vemos como un revés, lo considero como parte de este proceso exploratorio y de las conversaciones para definir la viabilidad o no de un espacio formalmente instalado, decisión que hoy está en manos del señor Presidente de la República”, dijo.



Lo que sí dejó claro Pineda es que la banda Los Costeños de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', siguen comprometidos con los acercamientos y, según él, entregando señales de avance para lograr la paz urbana. Por tal motivo, este miércoles habrá una reunión entre los facilitadores de la mesa y el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para evaluar el futuro de estos diálogos ante la transición habrá en el Gobierno.

Los Pepes y Costeños alcanzaron a cerrar una tregua entre octubre de 2025 y enero del presente año, pero los retrasos en el traslado de cabecillas hacia cárceles de Barranquilla impidió que esa fuera extendida. Por el contrario, aumentaron los índices de violencia en el departamento del Atlántico.