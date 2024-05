Mamá de Omar Geles cantó ‘Los caminos de la vida’, la canción que su hijo le compuso

Un conmovedor momento se vivió el pasado miércoles durante el homenaje que artistas de la

música vallenata le rindieron al compositor, acordeonero y cantante Omar Geles en la plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar.

Su mamá, en medio del dolor y la presencia de cientos de fanáticos de la música de su hijo, se atrevió a cantar apartes del tema que le compuso Omar Geles a ella, ‘Los caminos de la vida’, el cual, sin duda, inmortalizó sus canciones llegando a ser interpretado a nivel internacional por diferentes artistas.

Hilda cantó al lado del cantante Peter Manjarres, Elder Dayan Díaz, Pillao Rodríguez, entre otros que corearon su canción.

Durante su canto, la señora Hilda también aprovechó para decir unas palabras por la muerte de su hijo a todos los asistentes.

“Ustedes me van a perdonar, porque Omar Geles no tiene muchos que se murió y él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí sé lo voy a guardar”, indicó la señora Hilda.

La relación de Omar Geles con su madre fue muy cercana. Nunca la dejó sola y salieron adelante, pese a la ausencia de una figura paterna.

Geles siempre invitaba a familiares, amigos y seguidores, a honrar a los padres, brindándoles cariño, amor, y alegrías.

Vea aquí el video del momento en el que la señora Hilda cantó ‘Los caminos de la vida’.

Actos fúnebres de Omar Geles

A petición de la familia de Omar Geles, los actos protocolarios de las honras fúnebres del cantautor que estaban programados para la mañana de este jueves, fueron aplazadas para las 2:30 de la tarde en la Plaza Alfonso López.

Mientras tanto, este miércoles poco a poco están llegando los fanáticos de la música de Omar Geles, para darle el último adiós, autoridades y miembros de la logística que prepararán los actos fúnebres.

Posteriormente, en lo que se espera sea una caravana de seguidores que acompañe a la familia y amigos de Omar Geles, el cuerpo del cantautor será llevado hasta el cementerio Jardines Ecce Homo donde en medio de sus canciones le darán el último adiós.