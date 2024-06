Masacre en Rionegro, Antioquia: este sábado llegarán al Atlántico los cuerpos de tres víctimas

En Campo de la Cruz, Atlántico, todo está listo para recibir sobre las 7:00 de la mañana de este sábado, 29 de junio, los cuerpos Jesús García Sarmiento, Luis Guillermo Canoles Menco y Marlon John Zárate, tres de las siete víctimas que dejó la masacre cometida el pasado martes en zona rural de Rionegro, Antioquia, cuyos móviles aún son materia de investigación.

De esta manera lo confirmaron algunos familiares de las víctimas, quienes luego de completar los trámites respectivos en Medicina Legal, finalmente el proceso surtió el trámite necesario para que los cuerpos sin vida de García Sarmiento, Canoles y Zárate sean trasladados al corregimiento de Bohórquez, ubicado en Campo de la Cruz (Atlántico).

Corregimiento de Bohórquez (Campo de la Cruz). Crédito: Portal Zona Cero.

Katiuska García, prima de Jesús García Sarmiento, aseguró que aunque toda su familia se encontraba a la expectativa sobre la llegada del cuerpo de su ser querido, continúan exigiendo justicia para que la matanza no quede impune.

"De parte de todos porque no voy a hablar de los tres que eran de aquí de nuestro corregimiento, sino de todas las que terminaron siendo asesinadas. Pedimos que por favor nos ayuden, que queremos saber en realidad qué fue lo que pasó y por qué lo hicieron de esa manera, es lo único que queremos", expresó.

Wendy Canoles Menco, hermana de Luis Guillermo Canoles, otra de las víctimas mortales dijo: "Yo lo que quiero es, no voy a pedir solo por mi hermano sino por todos los afectados, que se haga justicia porque mi hermano no era una mala persona, él no se metía con nadie".

Como se recordará, tanto García Sarmiento como Canoles Menco y Marlon John Zárate viajaron hacia Rionegro, Antioquia, hace un par de meses para desarrollar trabajos de albañilería en una construcción, sin embargo, habrían sido retenidos en una finca por sus victimarios, según una última llamada que hizo Jesús García a su esposa.