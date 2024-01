"Me siento preparado": Sneider Avendaño, joven que ingresará a la universidad con 14 años

En Mañanas Blu habló este lunes Sneider Avendaño, un joven desplazado por la violencia que, con tan solo 14 años, ya terminó el colegio y se dispone, desde este mes de febrero, a ingresar a la universidad, convirtiéndose así en el universitario más joven del país.

Avendaño va a ingresar a la Universidad del Magdalena a estudiar ingeniería civil y relató la experiencia que ha vivido en su camino para llegar a la universidad tan joven.

"Me siento preparado para eso"

De acuerdo con Sneider Avendaño, se siente totalmente preparado para llegar a la universidad a su corta edad.

"Fue un gran logro para mí poder haber entrado tan pequeño a la universidad. Yo me siento totalmente preparado para eso", dijo.

¿Cómo comenzó todo?

"Todo comenzó cuando yo tenía dos años. A esa edad ya mi abuela me había enseñado a leer con la cartilla de Nacho, entonces ya yo sabía leer y estaba como preparándome para entrar al colegio. A los tres años entré a transición y a los cuatro años entré a primero", contó Sneider.

A su vez, dijo que, pese a ser el más pequeño de su curso, nunca tuvo problemas con sus compañeros y su relación fue buena.

"A mi no me iba mal en el colegio, siempre me iba bien y mi relación con mis compañeros era buena", enfatizó.

¿Por qué la ingeniería?

De acuerdo con Sneider, siempre ha sentido afinidad por las matemáticas.

"Siempre he tenido una afinidad a las matemáticas, a la física y el diseño. Siempre me ha gustado el diseño de edificios y todo lo que tiene que ver con infraestructura, por eso consideré que la ingeniería civil era lo mejor para mi", expresó.

¿Cómo fue su proceso para entrar a UniMagdalena?

"Cuando me sentaron para la entrevista, la directora del programa de ingeniería se quedó sorprendida por yo ingresar con catorce años", contó.

En la actualidad, proveniente de Chibolo, Magdalena , Sneider se encuentra radicado en el barrio Primero de Mayo en Santa Marta.

Escuche la entrevista aquí:

