Millonario contrato tiene en el ojo del huracán a alcalde local de Cartagena

Toda una polémica y fuertes críticas ha generado en Cartagena la firma de un contrato por parte del alcalde de la Localidad Virgen y Turística, Alexis Valerio, para realizar un campeonato deportivo entre jóvenes de las comunidades por un valor de mil millones de pesos.

Según alertó el observatorio de la función pública de Cartagena, Funcicar, la firma del polémico contrato presenta varias irregularidades, una de ella y quizá la que ha tenido más cuestionamientos por posibles sobrecostos, es la destinación de 435 millones de pesos para la compra de medallas y camisetas.

Además, advirtió Funcicar, en dicho contrato “no se indica con claridad el número de beneficiarios que tendrá el proyecto” y que la experiencia solicitada es muy específica, y que existió un único oferente al que finalmente le fue adjudicado: la Fundación Social y Cultural para el Desarrollo Integral de la Comunidad, Fundacomún, cuya representante legal es María del Carmen Bohórquez Torres.

“Los criterios ponderables de calificación no le estarían apostado a una mayor eficiencia en el gasto público: No se otorga puntaje a las ESAL que se comprometieran a aportar mayores recursos u ofrecieran un valor menor al presupuestado”, detalló Funcicar.

En medio de los cuestionamientos que ha recibido este contrato, el alcalde Dumek Turbay, dijo que aunque las alcaldías locales son autónomas, deben estar alineadas con el plan de desarrollo de la ciudad, y anunció que suspendió la transferencia de recursos para este proyecto.

“En nuestro plan de desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos, este tipo de promoción de actividades o realización de actividades tiene que hacerse de manera coordinada con el Instituto de Deportes de la ciudad, eso no sucedió. Y frente al tema de costos y precios, no me puedo aventurar a nada, le hemos pedido la explicación al alcalde, le hemos pedido que nos envíe todo el expediente, y para mejor control de esta situación hemos dado una instrucción a la Secretaría de Hacienda y Tesorería de suspender cualquier tipo de giros de la alcaldía mayor hacia la localidad frente a este contrato. Entonces lo sano y lo lógico es que él suspenda la ejecución del contrato”, aseguró.

Para el alcalde Turbay, además de los cuestionamientos que hoy tienen en la mira este contrato, una de sus mayores preocupaciones es que está soportado en el plan de desarrollo del administración anterior.

“No me ha parecido apropiado porque no son cualquier recurso son 1.000 millones de pesos. Entonces, hoy suspendemos giros, ya recomendamos la suspensión de la ejecución del contrato y vamos a evaluar, y lo vamos a evaluar de manera absolutamente seria y responsable y si todo está en orden, él podrá ejecutar su contrato. Si no, pues nosotros vamos a tomar medidas”, señaló.

BLU Radio intentó comunicarse con el alcalde local Alexis Valerio, sin embargo, no obtuvo respuesta.